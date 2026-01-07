Западни войници отиват в Украйна да спрат Путин, Black Rock също идва: Много говорене, чакат се действия (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Вдъхновяващо това ще означава огромни, огромни възможности за украинците – за хора, връщащи се у дома след война, да намерят чудесна работа. Работим с Black Rock и смятаме, че ще е много, много важно за украинците". Думите са на Стив Уиткоф, специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток, който отдавна се превърна в основна фигура от страна на администрацията на САЩ в преговорния процес за мир в Украйна.

Казаното от Уиткоф е препратка към нещо, което тече от години – припомнете си: След важно споразумение: Запада обра земята на Украйна - има ли истина в това?

“We are working with BlackRock on a project for Ukraine’s future,” Witkoff said



“Its goal is to create conditions in which people returning after the war will be able to find jobs at home. We consider this project extremely important for the Ukrainian people,” the Trump… pic.twitter.com/afCbtQ2Msd — NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026

Думите на Уиткоф обаче засега са само приказки – и в свой материал за казаното от него на поредната среща на Коалицията на желаещите в Париж Poltico набляга именно на това, но от друг аспект: гаранциите за сигурност за Украйна. В Париж беше подписана декларация какви да са гаранциите – те включват воден от САЩ мониторинг дали се спазва бъдещо прекратяване на огъня и разполагане на многонационални мироопазващи сили в Украйна в случай на мирно споразумение с Русия, както и дългосрочна подкрепа за развитие на възможностите на украинската армия плюс обвързващо споразумение Украйна да получи незабавна помощ от Коалицията на желаещите ако бъде нападната. Само че САЩ не подписаха декларацията – американските представители там, освен Уиткоф, включваха и Джаред Къшнър, зетя на Доналд Тръмп. Какъв мандат имат двамата да подписват такива документи също е интересен въпрос. А Politico набляга точно на съмненията, че от американска страна има обещания, но не и поемане на ангажименти с документи – засега. Важен момент – в декларацията, която подписа Коалицията на желаещите, от която САЩ не са част, беше премахнат тест, детайлизиращ американското участие в многонационалните мироопазващи сили в Украйна. В премахнатия текст пишеше, че САЩ поемат ангажимент да подкрепят многонационалния контингент, ако бъде атакуван и да му помага с разузнавателни, сателитни данни и логистика.

Още: Чужди войници пазят мира в Украйна: Има яснота, България също е с участие (ВИДЕО)

На този фон, украинският президент Володимир Зеленски изрично благодари на Уиткоф и Къшнър за готовността на САЩ да участват в гаранциите за сигурност, мониторинг да се спазва прекратяване на огъня и икономическо възстановяване. И още – че Украйна и САЩ продължават да работят по двустранно споразумение за гаранции за сигурност – Още: Тръмп бърза за мир в Украйна, Зеленски вече говори с Black Rock (ОБЗОР- ВИДЕО)

Силни думи – наред са действията

Гаранциите за сигурност са "ключът към това да се гарантира, че мирно споразумение никога няма да означава капитулация на Украйна и че мирно споразумение никога няма да означава нова заплаха за Украйна". Това каза френският президент Еманюел Макрон. Той изрично подчерта, че всички споразумения, сключени с Русия през последните 15 години – за Молдова, Грузия, Украйна (Минските споразумения), са били нарушени. Затова гаранциите за сигурност сега са задължителни:

QUOTE OF THE DAY ©



“All peace agreements signed by Russia over the past 15 years have been violated: in Moldova, Georgia, and Ukraine. Based on this experience, we want guarantees of peace,” said French President Emmanuel Macron. pic.twitter.com/w7tryg7kkF — NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026

В този аспект обаче много силно впечатление направи поведението на германския канцлер Фридрих Мерц. Докато Макрон и британският премиер Киър Стармър говореха за военни бази в Украйна като част от рамките на бъдещо мирно споразумение, Мерц заяви, че е отворен към възможността германски войници да бъдат разположени в съседна на Украйна държава-член на НАТО. И пак с уточнение – това го решава Бундестагът (германския парламент). „Ще направя предложения пред Бундестага след като има спиране на огъня и Коалицията на желаещите е постигнала съгласие за процедурата, която трябва да се следва. Предпоставката е прекратяването на огъня“, каза Мерц. Той маскира тези думи с по-гръмко говорене, че Германия ще поеме отговорност за сигурността на Украйна и Европа, както и че на Украйна трябва да се помогне да осигури на младите си хора възможност да намерят достойна работа в родината си, а не да търсят по-добър живот в Германия, Полша или Франция - Още: Макрон: С Великобритания ще изградим военни бази в Украйна след прекратяването на огъня (ВИДЕО)

⚡️ Friedrich Merz said that Germany will take responsibility for the security of Ukraine and the entire continent as a whole. pic.twitter.com/8j8pGWFBFT — NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026

Friedrich Merz: “Ukraine must ensure that its young people can find decent jobs in their own country, rather than going to Germany, Poland, or France.” pic.twitter.com/NByEZ7EfYq — NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026

Същевременно, канадският премиер Марк Карни обяви, че в процес на изпълнение са планове за разширение на съвместно производство на оръжия с Украйна. Канада възнамерява да разшири и сътрудничеството във военното обучение, логистиката и разузнавателните данни. Отава продължава да прави оценка и за участие на канадски войници в бъдещи мироопазващи сили в Украйна.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Доста интересно – в своя канал в Телеграм главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски каза, че руснаците копират украинския модел на сили за работа с безпилотни системи във военната сфера. Вече 80 000 руски военни се занимават с дронове, през 2026 година ще станат 165 500, а до 2030 година – почти 210 000, като това са руските планове според Сирски. Държавните поръчки за производство на далекобойни дронове в Русия за 2025 година са преизпълнени, с 6% - на ден руснаците произвеждат вече по 400 далекобойни дрона, добавя украинският генерал. "Този, който има повече дронове, запазва повече от своите войници и по-ефективно унищожава врага", подчертава Сирски.

Той казва и, че само през декември, 2025 година ВСУ са изпълнили 339 000 мисии с дронове, както и 2100 с наземни роботизирани системи. Има увеличение с 31% на поразените цели. Русия е загубила над 33 000 руски войници през декември 2025 година в Украйна – при това говорим само за потвърдените с видеокадри загуби, реалното число е по-голямо, обобщава Сирски.

В свой нов анализ украинският о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обръща внимание специално на руските военни резерви. Той напомня, че Русия е имала планове да разположи в Украйна 17 нови дивизии и 9 нови бригади. Вместо това са дошли само 4 нови дивизии – 68-ма мотострелкова, 71-ва мотострелкова, 55-та на руската морска пехота и 120-та от състава на Руския балтийски флот. Три от тези формирования са от възстановения Ленинградски окръг, който трябва да е основна опора на руската военна машина срещу НАТО. "Реалностите на войната" допринесоха за факта, че формирането и разполагането на останалите руски дивизии очевидно беше отложено от руското военно командване за периода 2026-2030 г. (говорим за 9 мотострелкови, 2 артилерийски, 1 десантно-щурмова и 1 брегова отбранителна дивизия), както и редица отделни бригади", уточнява Машовец. Но той добавя, че грандиозните руски планове за бъдещето си остават – най-вече за Южния военен окръг, където през 2026 година трябва да се разположат три мотострелкови дивизии, а този окръг основно отговаря за войната в Украйна.

Защо руските планове не са осъществени? Заради големите загуби на фронта в Украйна – между 850 и 1150 убити руски войници дневно през 2025 година. Новите руски войници, влезли в руската армия през 2025 година, са около 400 000 – 405 000, което вече е по-малко от загубите (убити и ранени) през цялата година, с около до 20 000 души. Ако тази тенденция остане през 2026 година или се влоши, не може да се говори за формиране на стратегически военни резерви, което не е достатъчно за всичко планирано, категоричен е Машовец. Според негова информация, отделно от хвърляното на фронта в Украйна, за да може да си изпълни прилично плановете за формиране на стратегически военни резерви, на Русия ѝ трябват поне 70 000 нови войници, поне 500 танка при годишно производство на нови танкове от около 350 бройки, поне 1100 бронирани машини, поне 570 зенитни оръдия и 200 ракетни системи за залпов огън. "Много се съмнявам, че всичко това ще дойде като манна небесна", заключва Машовец, който в анализа си обръща внимание и, че понятието "дивизия" в Русия доста се е променило заради войната в Украйна и вече говорим за по-скромни показатели, за да отговаря една част на етикета "дивизия".

На дневна база пак има сериозно увеличение на сухопътната военна активност в Украйна. 221 бойни сблъсъка са станали на 6 януари, което е с 30 повече спрямо 5 януари съгласно официалните данни на украинския генщаб. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 236 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 42 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3288 изстреляни снаряда, като това е с около 500 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6200 FPV дрона, което е с около 600 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

За трети пореден ден най-горещото направление е в Запорожка област, при Гуляйполе – 48 отбити руски пехотни атаки са отблъснати там по украински данни, но за сметка това в западната част на областта, в направлението към Орехов не е имало нито една руска пехотна атака. Украинският генщаб обаче признава с промяна на картите на бойните действия, които публикува всеки ден, че вече има руски позиции и южно от Гуляйполе, не само руската вълна от изток. 44 са спрените руски пехотни атаки в Покровското направление, като този път от сводката Покровск отсъства като място на боеве, но не и Мирноград, Родинско, Гришино, както и Удачно и Котлино, които са на южната дъга на Покровск. Говорителят на Седми десантно-щурмови украински корпус Серхий Окишев коментира, че руснаците са засили ударите с авиобомби в Покровск и Мирноград и малко са намалили сухопътната активност. В съседното от юг Олександриевско направление е имало 13 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 18 руски пехотни атаки. Също толкова руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а в най-северната част на Харковска област, при Вовчанск, са били 15. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" пише, че Вовчанск е изцяло в руски ръце – потвърждение с геолокализирани видеокадри няма.

A M142 HIMARS strike targeted a large concentration of Russian infantry and light vehicles on a roadway south of Pokrovsk. Footage shows precise hits. pic.twitter.com/CV6TEjGSFg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 6, 2026

Pokrovsk direction, Donetsk region. Russian occupiers before and after the assault. Apparently, the Russians are running low on "traditionally Russian" cannon fodder, so they are throwing mercenaries into the assaults. One such infantryman was spotted by "Spartan" drone operators… pic.twitter.com/j330Fl0afI — WarTranslated (@wartranslated) January 6, 2026

Toretsk. Yet another city being turned into ruins by Russia. Due to the use of fiber-optic drones, fiber wires are increasingly blanketing the city. pic.twitter.com/QXLtQhrvFO — WarTranslated (@wartranslated) January 6, 2026

Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов се възмущава, че в Краматорск и Славянск все още няма систематично разполагане на антидрон мрежи по важни пътища и за защита на важни обекти. Няма реален контрол върху служителите във военната администрация, занимават се с бюджети, вместо да подготвят градовете за война, ядосва се Бунятов. На 1-2 минути в Лиман прелита дрон, без да се броят обстрелите с артилерия и авиационни бомби – ако няма систематично противодействие, градът бързо ще падне, казва той в друга публикация. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" тържествено обяви, пак без да има геолокализирани видеокадри, че Лиман е вече обкръжен от руската армия.

Още: Държавна измяна: В Русия звучат крайни гласове за това какво направи Путин в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Русия е изстреляла 95 далекобойни дрона и балистична ракета "Искандер-М". Свалени са 81 дрона, посочват в своята сводка украинските ВВС. Украинската спешна служба съобщи за 7 ранени при нощна руска въздушна атака, като сред пострадалите има 2 деца. Става въпрос за град Днипро (Днепропетровск). Избухнали са няколко пожара, поразени са жилищни сгради, административни сгради, инфраструктурни съоръжения: