Тръмп бърза за мир в Украйна, Зеленски вече говори с Black Rock (ОБЗОР- ВИДЕО)

Не искаме да губим време – това е поредното послание, което американският президент Доналд Тръмп отправи към украинския президент Володимир Зеленски и Европа. Причината за тези думи – европейските лидери искат среща в Европа с Тръмп и висшите фигури в администрацията му, която да се проведе през почивните 13-14 декември. Американският президент добави, че ще реши дали да идва на среща на база това какво предлагат европейците за Украйна. И предупреди Зеленски: "Не са провеждали избори много време, губят хора – 82% от украинците искат споразумение":

Spouting bs again. According to Trump, European leaders want a meeting this weekend, together with Zelensky. “They want us to go this weekend to Europe,” he said, adding they’ll decide based on what’s offered. “We don’t want to waste time.”



He also commented on Ukrainian… pic.twitter.com/b7bSLe0hO5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2025

Същевременно Зеленски посочи в профилите си в социалните мрежи, че е провел продуктивен разговор с американския финансов министър Скот Бесент, със зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и с Лари Финк. Финк е главният изпълнителен директор на най-могъщия инвестиционен фонд в света – Black Rock. Новината за Black Rock е много значим сигнал - защото през лятото на 2025 година Bloomberg писа, че Black Rock засега се отказва от Украйна поради политиката на Доналд Тръмп, която не дава надежди за положително развитие с украинския въпрос. Това може да се каже е първата среща, посветена на работата по документ за икономическото възстановяване на Украйна от войната, подчерта украинският президент.

Интересен акцент що се отнася до вечерното обръщение на Зеленски – той потвърди официално информацията в украински медии, че е получил доклад от украинското външно разузнаване, в който е анализирана ситуацията с руската икономика. Там изрично е посочена нарастваща зависимост на Русия от Китай, каза украинският президент и добави: "През руската история никой никога не е предавал суверенитета толкова много на Китай или друга голяма сила. И е изумително колко плаща Путин само за да избегне края на тази война".

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязко увеличение на сухопътната военна активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 10 декември е имало 234 бойни сблъсъка по официалните украински данни. За сравнение, на 9 декември имаше 177 бойни сблъсъка. Руснаците са хвърлили 94 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 43 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3607 изстреляни снаряда, като това е с около 160 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 3622 FPV дрона, което е с около 900 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

49 руски пехотни атаки са спрени през изминалите 24 часа в Покровското направление според актуалната информация от украинския генщаб. Още 22 са извършени в Олександриевското направление, южно от Покровск. Също 22 са отбити при Гуляйполе, Запорожка област, още по-на юг. 23 руски пехотни атаки са станали факт в направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск. 27 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, още 13 – в съседното от юг Славянско направление, главно в района на Северск. В най-северната част на Харковска област, при Вовчанск, руските наземни щурмове са били 11, а в Купянското направление – 9.

Russians: "Russia is an invincible and great country, Russia will rise from its knees, the Special Military Operation is going according to plan."



Meanwhile, the same "mighty" Russian scum are kneeling and drinking water from puddles. pic.twitter.com/Sol3KaHWLX — WarTranslated (@wartranslated) December 10, 2025

"Bastards, get out!" — a resident of Kupiansk drives Russian occupiers out of the entrance of his apartment building. pic.twitter.com/6woTIExmc2 — WarTranslated (@wartranslated) December 10, 2025

В своя дневен анализ ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, посочва, че явно руснаците още не са успели да превземат агломерацията Покровск – Мирноград, но продължава да поддържа оценка, че това ще стане – въпросът е кога и колко жертви ще дадат. Геолокализирани видеокадри от удари с дронове на руската специализирана група „Рубеж“ в Покровск и Мирноград показват, че украинците поддържат позиции по Донецката жп линия, в северозападната част и на двата града. От украинска страна има сведения, че руснаците комбинират наземни атаки с постоянни бомбардировки, за да пробият всички укрепени украински защитни позиции в агломерацията. Интересна информация даде главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски пред украинската държавна медийна мрежа "Суспилно". Сирски посочи, че украинците все още действат в северната част на Покровск към 10 декември, но призна, че не е имало украински части там преди това, без да уточнява кога точно. Това подсказва, че е възможно украинците да са извършили операция, с която да си върнат позиции вътре в града, тъй като са ги изгубили преди това. Ожесточените боеве в Мирноград продължава, виждам известни перспективи за нас, но са малки – по принцип, ако се реализират правилните идеи, направлението ще бъде стабилизирано, добавя и Станислав Бунятов, украински военен оператор на дронове. Но руският военнопропаганден телеграм канал „Два майора“ твърди, че се забелязвало пруисъствие на руски войници и в центъра на Мирноград, след като руската армия се укрепила вече в южната част на града.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че руснаците отново са успели да превземат село Шахово, североизточно от Покровск, в Добропилския сектор – на около 10-тина километра източно точно срещу Добропиля (Добро поле). Ситуацията в Добропилския сектор е стабилна, руснаците се мъчат да натрупат пехота, за да изчерпват ресурсите ни, добавя и Станислав Бунятов. За Северск "Офицер" коментира, че ситуацията е изключително неприятна за ВСУ, боевете са в самия град и дава прогноза, че в дългосрочен план проблемите за Краматорск ще дойдат от Лиманското и Славянското направление. Завършваме прочистването на Северск, настоява руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" за втори пореден ден, същото твърдят и колегите им от "Два майора". И добавя, че руски дронове са ударили газоизмервателна станция в Одеска област.

