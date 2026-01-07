Кабинетът подаде оставка:

Макрон: С Великобритания ще изградим военни бази в Украйна след прекратяването на огъня (ВИДЕО)

07 януари 2026, 01:10 часа 218 прочитания 0 коментара
Макрон: С Великобритания ще изградим военни бази в Украйна след прекратяването на огъня (ВИДЕО)

Обединеното кралство и Франция са се споразумели да изградят военни бази в цяла Украйна след постигане на примирие и прекратяване на огъня. Хиляди френски войници може да бъдат дислоцирани в тях. Що се отнася до размера на украинската армия след края на войната, той ще бъде около 700 000 войници. Това заяви френският президент Еманюел Макрон. Според него западните партньори са обещали да продължат подкрепата си за Украйна, включително чрез финансиране и военна помощ. Макрон също отбеляза, че Турция е готова да поеме отговорността за морската част.

„Всички споразумения за мир, подписани от Русия през последните 15 години, са нарушени: в Молдова, Грузия и Украйна. Въз основа на този опит ние искаме гаранции за мир“, заяви френският президент Еманюел Макрон.

Британският премиер Киър Стармър потвърди, че Лондон и Париж са се споразумели да създадат военни центрове в украинска територия. Чуждестранни сили от „коалицията на желащите“ ще бъдат разположени на суша, във въздуха и на море, за да гарантират спазването на примирието, увери той.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Че вече се работи по идеи за развитието на Украйна след прекратяването на огъня обяви и специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф. „Работим с BlackRock по проект за бъдещето на Украйна“, каза той. „Целта ни е да се създадат условия, при които хората, връщащи се след войната, ще могат да намерят работа в страната си. Смятаме този проект за изключително важен за украинския народ“, добави представителят на Тръмп.

Германският канцлер Фридрих Мерц също подчерта, че е важно младите хора да намерят реализация в родината си. „Украйна трябва да осигури, че нейните млади хора могат да намерят прилични работни места в собствената си страна, вместо да отиват в Германия, Полша или Франция“, каза той. Нещо повече – Мерц бе категоричен, че Берлин ще поеме отговорност за сигурността на Украйна и целия континент като цяло.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
мирни преговори Еманюел Макрон война Украйна мирен план гаранции за сигурност Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес