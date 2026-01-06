Чужди войници пазят мира в Украйна: Има яснота, България също е с участие (ВИДЕО)

Лидерите на Франция, Великобритания и Украйна подписаха в Париж декларация за намеренията за бъдещо разполагане на многонационални сили като гаранция за сигурността на Украйна след постигане на прекратяване на огъня, пише Ройтерс. Според Bloomberg News, администрацията на Тръмп се е съгласила да подкрепи Украйна в случай на бъдеща руска атака. Планът предлага задължителни гаранции за сигурност, от които се нуждае Украйна като част от мирно споразумение, включително „предложение от САЩ за подкрепа на военна сила, водена от Европа“.

Според изданието, по време на срещата в Париж във вторник, европейски и канадски лидери са се срещнали с пратениците на Тръмп. Те са обсъдили план, който предвижда „мониторинг на прекратяването на огъня между Русия и Украйна, подкрепа на военните на Киев и създаване на многонационални сили за прилагане на прекратяването на огъня“. Това е включено в бъдещия проект на споразумение. „Тези елементи ще бъдат водени от Европа, с участието на САЩ, включително американски способности като разузнаване и логистика, и ангажимент на Вашингтон да подкрепят тези сили в случай на нападение срещу Украйна“, се казва в изявлението.

Авторите отбелязаха, че преговорите в Париж трябва да „дадат инерция“ и да потвърдят ангажиментите на САЩ за гаранции за сигурност. „Но Кремъл не е дал никакви индикации дали ще се съгласи на трансатлантическа дипломатическа операция“, добавиха журналистите. Източниците на изданието отбелязаха също, че дискусията трябва да обхване последните предложения на САЩ относно възможностите и плановете, представени от основните съюзници на Украйна – страни, които са част от коалицията на желаещите.

Ролята на България

България, съобразно решението на Народното събрание, ще участва в домейна „Безопасност по море“ с Румъния и с Турция в зоните, в които оперира и към момента с противоминната група. Участието ни ще бъде в онези сфери и аспекти, в които България има капацитет и потенциал да допринесе за общоевропейската сигурност. Това каза министър-председателят Росен Желязков след срещата на Коалицията на желаещите, която се проведе в Париж. В разговорите днес участваха държавните и правителствени ръководители на 35 държави, европейските институции и НАТО, президента на Украйна Володимир Зеленски, както и представители на САЩ, водени от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. На срещата бяха обсъдени всички процеси по постигането на траен и устойчив мира в Украйна и гаранциите за сигурност за държавата, но и за цяла Европа.

Премиерът Желязков каза, че лидерите са се обединили около т.нар. Парижка декларация, документ, който поставя основната рамка на общоевропейските и партньорски усилия за постигането на справедлив и траен мир, както и гаранциите за сигурност на Украйна и на Европа от страна на Съединените щати. „Това е верификация по отношение на изпълнението на мирните споразумения от страна на всички участници в Коалицията на желаещите, гаранции за повишаване на устойчивостта на въоръжените сили на Украйна, за да може да има въздържане и да има защита при евентуални враждебни действия след постигането на мир“, обясни Желязков.

„България приветства усилията на президента Тръмп и неговия екип на първо място спирането на огъня, но разбира се, и за постигането на устойчив мир. Както вече е ясно, да се постигне справедлив мир е трудно решение, но не трябва да се постигне фалшив мир. И това беше много ясно подчертано от декларацията, която днес беше приета“, посочи министър-председателят.

„Близо до пробив“

По-рано украинският президент заяви, че е поискал от Тръмп да предостави гаранции за сигурност, които биха могли да обхванат период до половин век. Настоящите предложения предвиждат 15-годишен мандат с възможност за удължаване. Преговорите за гаранциите за сигурност за Украйна може да са близо до пробив, заяви и постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър в ефира на Fox News. Според него, съюзническите страни са близо до сключване на рамково споразумение, което ще проправи пътя за мирно споразумение с Русия. Това изявление беше направено в началото на преговорите в Париж.

„Трябва да очакваме финализирането на няколко споразумения. Едно от тях е „Коалицията на желаещите“, която включва около 50 съюзнически държави, много от които са членове на НАТО, и те ще се споразумеят за определена рамка за сигурност за Украйна. Съединените щати също ще направят това, както като част от тази „Коалиция на желаещите“, така и поотделно“, каза той.

Ukraine’s Budanov, Umerov, and Arahamia were seen in conversation with U.S. envoy Steve Witkoff ahead of the "Coalition of the Willing" summit in Paris. pic.twitter.com/Fw3eSCoMUf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 6, 2026

Уитакър е уверен, че това споразумение може да проправи пътя за окончателно мирно споразумение с Русия. „Наистина изминахме дълъг път. Това е прекрасно развитие и може би сме на прага на мирно споразумение. Докато продължаваме да се молим за мир, ние също така работим усилено, за да гарантираме, че този мир ще се запази“, каза той.

„Мир чрез сила“

Държавният секретар Марко Рубио отсъства поради ангажименти, свързани със залавянето от САЩ на венецуелския лидер Николас Мадуро, което Уитакър нарече „голяма победа за Съединените щати и сигурността на Западното полукълбо“. Той представи операцията като част от по-широка стратегия за възпиране, заявявайки, че тя изпраща ясно послание към противниците на САЩ.

„Всеки противник на Съединените щати трябва да е загрижен за видяното. Това демонстрира способности, каквито никоя друга държава няма. И в същото време показва, че Съединените щати, когато президентът каже нещо, когато ние теглим червена линия, са готови да го поддържат със собствените си сили. За мен това е мирът чрез сила“, каза Уитакър.

Преговорите в Париж

Припомняме, че в Елисейския дворец се проведе серия от дискусии за мирно разрешаване на войната в Украйна с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Съединените щати са представени от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на Тръмп. От европейските лидери присъстват и германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Според съобщенията европейските представители са оптимистично настроени относно последните разговори с американските си колеги.

