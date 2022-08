Започна подготовка за референдум за присъединяване на Запорожието към Русия

Пригласяйки на Балицки, заместник-ръководителят на назначената от руснаците администрация на Херсонска област Кирил Стремусов също се изказа в Телеграм и публикува видео как жители от областта били готови да гласуват на референдум за присъединяване към Руската федерация. Стремусов обаче не го казва директно, а нарича въпросният референдум "за самоопределение и освобождаване от робството и колониалния режим на колективния Запад".

Въпреки това говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрича пред ТАСС, че всичко това е дело на руснаците – било воля на местните жители.

Междувременно, т.нар. зам.-управител на Нова Каховка Виталий Йефименко, назначен от руснаците, е бил арестуван, защото е направил организирана престъпна група, с която изнудвал и ограбвал местни предприемачи.

ЗАГЛАВНА СНИМКА: АРХИВ, РЕФЕРЕНДУМ КРИМ

Collaborator Vitaliy Yefimenko, so-called "deputy governor" of #NovaKakhovka", #Kherson region, was arrested by the #Russians for robbery. He created a gang that robbed local businessmen. pic.twitter.com/eaP08AfOh2