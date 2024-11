Чии ценности са по-традиционни? В Русия вече се сдърпаха и за това.

Началото на конфликта - местните власти във Владимирска област разпоредиха да не се носи "религиозно облекло" в училищата, като хиджаб и никаб. Това предизвика реакция на руския депутат (дагестанец) Бийсултан Хамзаев, който буквално смъмри с доста груб тон управляващите във Владимирска област. Съответно, реакцията на Хамзаев отприщи отговор от редица "Z-патриоти".

"Най-мирната" реакция - някои депутати "работят за кликове" т.е. слава. Така избухна в руски телевизионен ефир Евгений Попов, съпруг на водещата на руския вариант на "60 минути" Олга Скабеева. Това поведение хвърляло сянка върху авторитета на руските институции, смята Попов.

Беларуската опозиционна телевизия NEXTA се присмя на ситуацията - Попов и Хамзаев са депутати от "Единна Русия", т.е. партията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

По-късно Попов написа в канала си в Телеграм, че по негов адрес са почнали да идват заплахи. "Запасете се с пуканки, май ще е доста време. Забавлението тепърва започва", категорични са от NEXTA.

