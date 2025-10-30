Заради опасения от атаки: Русия затваря Кримския мост за електрически и хибридни автомобили

Властите в Краснодарския край забраняват преминаването на електро и хибридни автомобили по Кримския мост. Мярката влиза в сила на 3 ноември, става ясно от съобщение на пресслужбата на администрацията. Според политическия технолог, пропагандатор и модератор на телеграм чата „Ситуацията на Кримския мост“ Олег Володин, причината е в зачестилите опити за превоз на взривни вещества в акумулаторните батерии на електрически и и хибридни автомобили за „терористично-диверсионна дейност и терористични актове“.

Още: Как да бъде притиснат Путин? Рецепта за слабото му място от бивш британски министър на отбраната

„Просто казано, украинците се опитват да превозят взривни вещества в батериите на такива автомобили за диверсии както на моста и до моста, така и в Крим, на континента. А от опита на последните години, скенерът не може да „освети“ детайлно всички батерии с необходимото качество“, обясни на автомобилистите Володин.

Още: Русия твърди, че е спряла "терористична атака" срещу Кримския мост - директно обвини Украйна (ВИДЕО)

Уточнява се, че пътят за такива автомобили ще бъде затворен както от страна на Крим, така и от страна на Кубан. По-рано Кримският мост беше затворен и за товарни автомобили. Припомняме, че мостът пострада сериозно при взрив на камион през октомври 2022 година. Тогава руските служби обявиха, че машината е минала през България, но нашите власти доказаха, че въпросният камион никога не е бил на българска територия.