Заради украинците при Днепър: Руската окупационна власт отлита на юг (ВИДЕО)

Според информацията, въпросното "административно звено" се е изнесло на 20 ноември, като изрично е посочено, че причината е влошаващата се ситуация с безопасността. Олешки се намира недалеч от Кринки, където украинците успяха да установят стабилно предмостие.

Жест на добра воля: Руснаците откачиха заради Днепър (ВИДЕА)

Due to ongoing fighting on the left bank, the Russian occupational administration in Oleshky reportedly decided to pack its bags towards Velyki Kopani a bit more south. pic.twitter.com/UI4veT05Tb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2023

(КАРТА) Интересно признание за украински напредък при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Днепър) направи създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски военен телеграм канал "Рибар". В сутрешния обзор на канала изрично пише, че украинците успели да се укрепят в най-близкия горски масив около Кринки и че въпреки руските бомбардировки, снабдяването на предмостието не е нарушено. Няколко дни поред "Рибар" въртеше и усукваше относно постепенния украински напредък около Кринки, с постоянни съобщения как руските войски правели успешни засади и спирали напредъка.

Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише за същото, с уточнението, че целта на украинците е да овладеят магистрала М-14. Магистрала M-14 е международна магистрала, свързваща Одеса с руската граница източно от Мариупол, където продължава в Русия като A280. В Херсонска област магистралата е важна връзка между Нова Каховка и Мелитопол. Ако украинците успеят, руската армия ще има сериозни проблеми, предупреждава Пегов.

Destroyed Russian heavy equipment near Korsunka, occupied left bank of the Kherson region. pic.twitter.com/n9pFdIYdoe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2023

Финансовите и човешките жертви на Украйна – за армията и нацията

Колко точно помагат общините на украинската армия? Интересен анализ се появи в украинското издание на Forbes. Според него, общо 21 града в Украйна са дали за първите 9 месеца на тази година 3,8 млрд. гривни за военни нужди и 12,8 млрд. гривни за благоустройство. 1 щатски долар е равен на приблизително 36 украински гривни. От изброените градове само Житомир е похарчил повече за военни нужди, а не за благоустройство – 547 млн. гривни спрямо 246 млн. гривни т.е 8,7% и 3,9% от целия бюджет на града. Град Днепър е похарчил най-много – 1,4 млрд. гривни, но за благоустройство парите са над два пъти повече – 3,2 млрд. гривни. А Чернигов е дал едва 0,1% от бюджета си за армията – 5 млн. гривни. За Харков и Херсон обаче няма сметка, заради липса на достоверни публични данни: В Украйна: Три пъти повече пари за озеленяване, отколкото за армията

Междувременно, британското министерство на отбраната публикува кратко съобщение в Twitter – че 11 000 украински деца се намират в 43 лагера за "пре-образование" в Русия.

Освен това, рано тази сутрин в Киев пристигна германският министър на отбраната Борис Писториус. Той идва в украинската столица ден след американския си колега Лойд Остин. Непосредственият резултат от визитата на Остин е този: САЩ с нов пакет военна помощ за Украйна, изпраща на Киев още една система HIMARS

Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023

Що се отнася до Русия, интересно е как в руското военно телеграм пространство се дискутират връзките с Армения и обръщането на Ереван към Запада. Арменският президент Никол Пашинян отказа да отиде на срещата на Организацията за колективна сигурност (ОКС) – военният съюз в рамките на ОНД. А главният секретар на организацията Имангали Тасмагамбетов заяви в Минск, че Армения е поискала да се махнат проектотестове за ангажименти за подкрепа от ОКС за страната. Всичко това кара немалко руски военни блогъри да спекулират как Армения ще дава ракетни установки "Точка-У" на Украйна – препратки има в библиографията на дневния анализ на ISW. Освен това – Рамзан Кадиров покани Владимир Путин да отиде на посещение в Чечения, но Путин не прие изрично.

Останалите направления на фронта в Украйна

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб най-много пехотни атаки за последното денонощие от руска страна е имало в направлението към Бахмут – 20, след това Маринка – 12 и Авдеевка – 10, които са много близки направления и де факто един голям сектор. Голямото количество атаки при Бахмут обаче не е довело до никакви потвърдени промени в позициите – основно боеве има при Клещеевка и Андреевка (7-10 километра юг-югозапад от Бахмут), като украинският военен анализатор Константин Машовец коментира, че Русия праща подкрепления от направлението към Лиман да атакуват северния фланг на Бахмут (части на 98-ма и 106-та дивизия на руските ВВС), а на юг се бият милициите на Луганската народна република. Последиците за боевете от лошото време са особено видими в Запорожието – видеокадри на чудовищно количество кал добре демонстрират какво се случва.

The winter rains and snow really started to move in over southern and eastern Ukraine over the past couple of weeks. It’s mud season (bezdorizhzhia) again.



No one is going anywhere right now. pic.twitter.com/bGk7VgUjmt — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 20, 2023

(КАРТА) Що се отнася до Авдеевка, отново интересна вметка на "Рибар" - че украинците контраатакуват в този сектор, макар че твърди, че било неуспешно. Семьон Пегов също щрихира само, че има боеве и не говори за никакви руски успехи. Говорителят на 47-ма украинска механизирана бригада Дмитро Лазуткин изрично подчерта, че лошото време е влошило много видимостта и това оказва сериозно влияние на операциите от двете страни.

Колко точно е лошо времето личи от кадри при Работино – на 10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол. Отделно има и видеокадри, показващи за пореден път гъстотата на руските минни полета в района:

Additional footage of one of the access roads north of Robotyne.



Source- https://t.co/eRvXR27Sl1 pic.twitter.com/3kRjQuw91b — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 20, 2023

The density of minefields in the Zaporizhzia direction. pic.twitter.com/FGeKCacjtk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2023

В направлението към Купянск промяна няма, единствено лек руски напредък в резервата "Серебрянка" южно от Кремена, тоест далеч в Луганска област.

