Заради видео на момиче с нож и брадва без контекст: Великобритания отива на гражданска война, пророкува скандална "медия"

Британските политически лидери са загубили доверието на народа и гражданите имат пълното право да се разбунтуват срещу тях, за да защитят правата си. Това е буквално заключение-извод в материал на американското издание The Federalist. То е създадено през 2013 година - има и подкаст. Но изданието перманентно се забърква в скандали с фалшива информация и лъжи - например през 2017 година публикува гледна точка, с която защитава бившия ръководител на Върховния съд в Алабама Рой Мур, че е излизал на срещи с тийнейджърки. При ковид пандемията списанието упорито отрича опасността от новия вирус и се противопоставя на ограниченията с цел опазване на общественото здраве, а освен това открито защитава и позицията на Доналд Тръмп, че през 2020 година изборите за президент на САЩ били "откраднати". В страницата на Wikipedia за The Federalist дори е цитирана гледна точка, според която сайтът дава поле за изяви по сериозни въпроси на неподготвени хора и автори само защото са популярни в някаква област, но не и в тази, която коментират.

Да вдигнем градуса на напрежение

В пореден материал, The Federalist вещае гражданска война във Великобритания. Защо - заради видеоклип на тийнейджърка, размахваща нож и брадва срещу снимащия я мъж, който говори английски език с чужд акцент. Това веднага се експлоатира по следния начин - защитава себе си и по-малката си сестра от мигрантска атака. Полицията обаче я арестува, а "мъжът-мигрант" - не, настоява американското издание, без да уточнява, че заради факта, че тийнейджърката не е пълнолетен човек случаят ѝ се гледа без да бъдат обявявани публично подробности, които при случаи с пълнолетни се обявяват. С други думи, за широката общественост не са известни много детайли - това обаче е отлично използвано - Още: С нож и брадва, като "Смело сърце": Арест на момиче в Шотландия заради скандал с мигрант предизвика напрежение (ВИДЕО)

Случаят с момичето от Шотландия е съпоставен със "скандала с груповото изнасилване в Родъръм" (от 80-те години на XX век до 2013 година в Родъръм действат мигранти от Пакистан, които изнасилват деца. Има обвинения, че и полицаи са участвали в престъпленията и са прикривали престъпници - историята започна да се разплита едва в началото на 2025 година), който показвал упадъка на британското общество. "Грозната история е по някакъв начин уловена в поразителния образ на това малко момиче, което се изправя срещу мигранта с нож и брадва. Тя очевидно е отчаяна. Чувства се изоставена от онези, които е трябвало да я защитят, предадена от политическите лидери, които е трябвало да запазят града ѝ единен и безопасен. В крайна сметка тя прибягва до груба сила, за да се защити от хора, дошли в родината ѝ без нейно съгласие. Тази сцена символизира пълния крах на доверието в британското правителство и служи като зловещо предусещане за неща, които предстоят - гражданска война. Това не е преувеличение. Във Великобритания има ясни признаци, че страната е на път към продължителен граждански конфликт, който може да ескалира в открита гражданска война. Управляващият елит е нарушил обществения договор, като е поканил голям брой чужденци, които са враждебно настроени към местното население" - ключовата част от материала на The Federalist. И внушение, че "бялото етническо мнозинство" във Великобритания получава правосъдие, което е на по-ниско ниво.

Смесица с фрагменти на истина - рецепта за страх и гняв

Ключовата част на материала на The Federalist е следната:

"Най-ужасяващото е, че британските власти не успяха да реагират адекватно на скандала с пакистанската банда изнасилвачи. Скандалът все още продължава и остава гнойна рана в британската политическа система. Само тази седмица Рупърт Лоу, депутат и председател на Комисията за разследване на бандите за изнасилване, публикува изявление, в което се казва, че разследването е идентифицирало 85 области, "където е имало или продължава сексуална експлоатация на деца". Лоу заяви, че разследването е открило "модели на целенасочена експлоатация, извършвана до голяма степен от пакистански мъже, съчетана с груба небрежност от страна на държавните власти".

Но най-уличаващото доказателство беше картата, публикувана от Лоу заедно с изявлението му, която ясно показваше къде действат бандите. Не е изненадващо, че те се намираха предимно в работнически, икономически неравностойни части на Великобритания, където деиндустриализацията е изпразнила цели общности, довела е до висока безработица, високи нива на детска бедност и е оставила млади британски момичета уязвими за нападения от пакистански банди. Един от най-шокиращите аспекти на тази история е, че класовото неравенство играе ключова роля за способността на бандите да процъфтяват. Британската управляваща класа си затваря очите за мигрантските банди, които се насочват към момичета от работническата класа.

От парламента до полицейските участъци реакцията на масовите изнасилвания на британски момичета от пакистански мигранти е приглушена и почти безшумна, като се избира да се игнорира проблемът в името на "добрите връзки с обществеността" и се избягва всичко, което може да изглежда расистко – дори когато бели момичета от години са системно изнасилвани и малтретирани от чуждестранни мигранти.

Шотландското момиче във видеото е от Дънди, един от най-бедните постиндустриални градове във Великобритания. Градът е изправен пред много проблеми: висока безработица, младежка бедност и социален упадък. Той е и една от "червените зони" на картата на Лоу, където действат банди от изнасилвачи. Това, което се е случило там, се случва в цялата страна. Момичетата, които се сблъскват с редовен тормоз (или нещо по-лошо) от мъже-мигранти, често казват едно и също: Чувствам се несигурна, в беда съм, преследват ме. Молбите им са изпълнени с отчаян въпрос: защо никой не идва да помогне? (това съждение предполага, че тийнейджърката действително е била заплашена или сестра и от изнасилване от мигрант - нещо, което видеото не доказва по категоричен начин)

Teen girl’s arrest in Scotland sparks major online uproar



Police in Dundee detained a teen girl, charging her with possession of a blade after a confrontation with foreigners.



A video widely shared online shows her defending her sister and telling a man: “Don’t touch my sister,… pic.twitter.com/feYRPmRUzG — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2025

Това е твърде много, твърде много и неизбежно ще доведе до бунт, кръвопролития и война. Не ми вярвате? През февруари Луиз Пери издаде много обсъждан подкаст с Дейвид Бец, професор в Кингс Колидж Лондон. Бец не е ексцентрик. Той е експерт в изучаването на бунтовническите и контрабунтовническите действия, както и на информационната война, кибервойната и пропагандата. Има дълга кариера като съветник на британското правителство и армията.

Разговорът им започна със статията на Бец "Гражданската война идва на Запад", публикувана в списание Military Strategy Magazine през 2023 г., в която той твърди, че "гражданската война вероятно ще доминира западните военни и стратегически дела през следващите години, противно на типичните очаквания, открити в литературата за бъдещи войни и стратегическата логика зад такива войни като цяло". В разговора си с Пери той открито заяви, че въпросът не е дали ще има гражданска война във Великобритания, а кога. Бец казва, че е решил да напише тази статия и да изрази мнението си отчасти защото вярва, че признаците на предстояща гражданска война във Великобритания са очевидни и изискват сериозно внимание.

В академичните среди отдавна е прието, че условията, необходими за възникване на гражданска война, липсват или поне не са достатъчно налице на Запад. Тези условия включват загуба на социална сплотеност, високи нива на социално недоверие, нарастващи племенни конфликти и влошаващи се икономически перспективи. Но това вече не е така и никъде това не е по-очевидно, отколкото във Великобритания. Тук политическият елит, както лейбъристите, така и консерваторите, разрушиха обществения договор, като наложиха масова имиграция на местното население, което не я желае. Нещо повече, тези имигранти идват от предимно мюсюлмански и индуистки страни, чиято култура и обичаи са много различни от тези на Великобритания. Местните британци, особено мнозинството от етническите англичани, осъзнаха, че политическият елит на практика се е съюзил с имигранти от Третия свят срещу тях.

В Англия съпротивата срещу този "съюз" прераства в битка за национални символи, което може да доведе до по-сериозен конфликт. Така наречената операция "Вдигане на знамето" е кампания за развяване на червено-бели знамена с кръста на Свети Георги и британското знаме на колкото се може повече обществени места. Това е акт на национална солидарност и патриотизъм срещу "правителство, което изглежда се стреми да унищожи етническото английско мнозинство. Политическият естаблишмънт предвидимо реагира, като нарече подобни действия "расистки" - Още: Спор за знамето се разрази в Англия

Заключението

С оглед цялостната постановка на статията - британският народ щял да е прав и да води гражданска "война до горчив край", защото неизбежно ще се стигне до трагедия, при която "мигрант" ще убие много британски момичета. Затова и "десните политици" в САЩ трябвало да са наясно и да признаят, че в Обединеното кралство е правилно "да има революция".

Автор: Джон Даниел Дейвидсън, за The Federalist

Превод: Ганчо Каменарски