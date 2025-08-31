С нож и брадва, като "Смело сърце": Арест на момиче в Шотландия заради скандал с мигрант предизвика напрежение (ВИДЕО)

Арест на тийнейджърка в Шотландия предизвика шумна и гневна обществена реакция. Основната причина - схващането, че момичето е арестувано, макар че всъщност се е опитвало да предпази сестра си от нападение от мигрант.

Задържаната тийнейджърка, за която властите в Шотландия не дават допълнителни подробности, защото става въпрос за човек, който не е пълнолетен, е била арестувана в град Дънди. Тя е арестувана, защото е извадила нож и е заплашила хора след скандал. Видео, широко разпространено онлайн, показва как тя защитава сестра си и казва на мъж: "Не пипай сестра ми, тя е на 12". Вижда се, че момичето държи огромен нож, както и брадва.

Спекулации

Заради този откъс дори Илон Мъск, който се провали с гръм и трясък като част от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, се включи във вдигането на градуса на напрежение. Той писа в социалната мрежа "Х", чийто собственик е: "Кое правителство арестува малки момичета, опитващи се да се защитят?"

Момичето е приветствано като герой в социалните медии – изобразено като фигура от "Смело сърце" – и кампания за набиране на средства вече е събрала 30 000 паунда за нейната защита.

Шотландската полиция не потвърди обвиненията за нападение от страна на мигранти и призова да не се разпространява дезинформация. Случаят е в компетенцията на властите, занимаващи се с непълнолетни лица. Въпросите обаче остават: защо мъжът изобщо се е приближил до непълнолетните момичета, какви са били намеренията му и какво в поведението му ги е накарало да се чувстват застрашени?

