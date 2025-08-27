Спор за знамето се разрази в Англия

Кампанията "Операция "Вдигнете цветовете" набира скорост, като активисти окачват както британското знаме, така и кръста "Свети Георги" на улични лампи в цялата страна. Тя призовава хората да поставят знамената там, където живеят, за да обединят британците. Но антирасистки групи твърдят, че движението се ръководи от крайнодесни активисти, използващи национални символи като прикритие за ксенофобия.

The “Operation Raise the Colours” campaign is gaining momentum, with activists hanging both the Union Jack and the St. George’s Cross on lampposts across the country.



Недоволство срещу миграционната политика

Властите премахват знамената под претекст за поддръжка, докато активистите бързат да поставят нови – превръщайки дебата в пълномащабен политически скандал.

Понякога спорът граничи с абсурд. През юли британска ученичка беше изгонена от час по културно многообразие, защото носела рокля с британското знаме.

Спорът идва на фона на нарастващото напрежение относно миграционната политика. Много британци открито казват, че вече не се чувстват като у дома си в собствената си страна. Видео показа британски автобус, пълен с мигранти от Африка и арабски страни.

Междувременно левите активисти наричат противниците на неконтролираната миграция "расисти" и "фашисти".

Припомняме, че вълна от антиимигрантски протести заляха Великобритания. Причината – над 32 000 търсещи убежище са настанени в хотели за сметка на британските данъкоплатци, докато стотици нови нелегални мигранти пристигат всеки ден. Това е рекордно количество мигранти в британската история.

Практиката за настаняване на търсещи убежище в хотели не е нова, но броят им драстично се е увеличил. От началото на годината 28 000 души са пристигнали с надуваеми лодки през Ламанша, в сравнение с 18 000 за същия период на миналата година.