Зеленски: Преструктурирахме противовъздушната си отбрана срещу руските масирани удари (ВИДЕО)

През последните седмици украинските военновъздушни сили подобриха способността си да отблъскват масирани атаки, обяви президентът Володимир Зеленски в традиционното си вечерно обръщение. „Успяхме да преструктурираме някои аспекти на системата, по-специално по отношение на организирането на отбрана срещу такива масирани удари. Искам да благодаря на командването, благодаря на министъра на енергетиката, благодаря на министъра на отбраната и на всички, които участват, както на централно ниво, така и в регионите, в осигуряването на работата на системата за противовъздушна отбрана“, каза държавният глава.

Зеленски отбеляза, че всяка вечер украинските военни демонстрират висока производителност по стрелба по мишени, когато противовъздушната отбрана разполага с достатъчно боеприпаси и партньорите изпълняват споразуменията си. Говорейки за нападението на Русия срещу Украйна в нощта на 26 февруари, президентът подчерта, че защитниците са успели да свалят повече от 30 руски ракети, насочени към енергийни обекти. Според Зеленски „успяхме да защитим много важни обекти“.

Руски атаки срещу Украйна

Според говорителя на украинските ВВС Юрий Игнат, през февруари 2026 г. страната агресор Русия е удвоила броя на ракетните и дронови удари по Украйна. В нощта на 26 февруари Русия отново атакува Украйна . Военновъздушните сили унищожиха 406 вражески цели, включително две противокорабни ракети „Циркон“. Съобщава се за пет балистични ракети и 46 ударни безпилотни летателни апарата.

