Буданов: Украинският народ ще отхвърли всякакви руски планове за нашата земя

Украйна трябва да изкорени имперските амбиции на Русия и да я превърне в цивилизована страна, за да се чувства по-сигурна и да намали заплахата за Европа и света, но това няма да се случи скоро. Това заяви Кирило Буданов, ръководител на Офиса на президента на Украйна и бивш началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, в интервю за арабското издание „ Ал-Модон“ . Според него, от началото на войната в Украйна през 2014 г., Русия „е станала по-бедна във всяко едно отношение: икономически, политически и демографски“.

„Единственото нещо, което остана непроменено, са имперските амбиции. И точно това трябва да бъде напълно изкоренено, за да направим Русия цивилизована страна. Ще можем ли да постигнем това? Разбира се, това е нашата цел. За съжаление, това няма да се случи скоро. Но съм уверен, че ще постигнем целите си“, отбеляза Буданов. Той подчерта, че не бива да се очаква Русия да претърпи промени поради вътрешни фактори, а междувременно самата Украйна трябва да създаде условия, при които страната-агресор ще изчезне като империя.

„Като цяло, политиката на настоящия руски президент не се различава съществено от тази от царската или съветската епоха. Също така не бива да очакваме Русия да се промени отново поради вътрешни фактори. Вместо това, трябва да създадем условия, при които Русия ще изчезне като империя“, заяви ръководителят на офиса на президента.

Буданов смята, че в рамките на Русия трябва да се появят няколко регионални национални държави, „всяка от които ще се грижи за благополучието на своя народ“: „Само тогава Украйна, Европа и целият свят ще се чувстват по-сигурни.“

Ръководителят на Администрацията на президента заяви, че реакцията на света на войната в Украйна ще определи правилата за десетилетия напред. Според него справедливостта е възпиращ фактор, който системно намалява вероятността от повторение на войната, докато справедливостта прави агресията твърде скъпа и рискована. Ръководителят на Администрацията на президента подчерта, че светът в момента е в състояние на нестабилност.

Според Буданов, ако не бъде отговорено на Русия на агресията й срещу Украйна, това ще бъде покана да я повтори в други части на света. Той отбеляза, че ако решението за водене на война срещу суверенна държава няма лични последици, всички международни правила престават да се прилагат, съществуващият световен ред на сигурност се разпада и всяка друга държава може да стане жертва във всеки един момент.

Въпросът с териториите

Народът на Украйна няма да се съгласи с нито един от плановете на Русия относно украинската територия, категоричен бе Кирило Буданов в интервю за Al-Modon. Той отбеляза, че териториалният въпрос остава ключов на неотдавнашните преговори в Женева, на които се събраха представители на Украйна, САЩ и Русия. Буданов подчерта, че позицията на Киев относно държавната цялост остава твърда.

„Териториите са основният въпрос. Всичко останало е второстепенно. Уверен съм, че украинският народ ще отхвърли всякакви планове относно нашата земя. Всички окупирани територии ще останат временно окупирани и неизбежно ще бъдат освободени с течение на времето“, казва Буданов.

Говорейки за плановете на Москва за 2026 г., ръководителят на президентската администрация заяви, че целите на Русия не са се променили. Кремъл все още се стреми към контрол не над отделни региони, а над цяла Украйна. „Наивно е да се мисли, че Москва, след като е поела контрол над някои райони без бой, ще се откаже от желанието си за разширяване. Следователно единственият истински възпиращ фактор е украинската армия. За дванадесет години война Русия не успя да окупира напълно нито един регион на Украйна и съм уверен, че тази ситуация няма да се промени в бъдеще“, добави Кирило Буданов.

