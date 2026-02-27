Фенербахче на косъм от обрат в Лига Европа, Кристъл Палас с победа в Лигата на конференциите (РЕЗУЛТАТИ)

Днес, на 26 февруари, наблюдавахме мачовете реванши от плейофните кръгове на Лига Европа и Лигата на конференциите. Сред по-интеренсите мачове бяха тези между Фенербахче и Нотингам Форест, завършил при резултат 2:1 в полза на турския тим и Кристъл Палас и Жрински, където "орлите" взеха победата с 1:0 . Така "фенерите" останаха на косъм от обрат в общия резултат, а лондончани се класираха на 1/8-финал след равенство в първия мач.

Фенербахче победи Нотингам Форест

Мачът между Фенербахче и Нотингам Форест изглеждаше равностоен що се отнася до статистики, но ефективността на турския тим беше значително по-висока. Голове на Керем Актюркоглу в 22-рата и 48-мата минута дадоха добър аванс на "фенерите" за обрата, като направиха общия резултат 2:3. Но Нотингам върна едно попадение чрез Калъм Хъдсън-Одой в 68-мата минута. Това беше достатъчно да направи общия резултат недостижим за Фенербахче - 4:2, и да го изхвърли от Лига Европа.

Кристъл Палас се класира на 1/8-финал

След разочароващото равенство в гостуването на Жрински, в реванша Кристъл Палас доказа на футболната общост по света, че е достоен за учстие в европейксите клубни турнири. "Орлите" откриха резултата в 36-тата минута чрез гол на Лакроа. Така направиха общия резултат 2:1 в тяхна полза. Лондончани успешно затвориха мача и в самия край на срещата успяха да удвоят аванса си. С тази победа те се класираха на 1/8-финалите.

Резултати от Лига Европа - 26.02.2026 г.

Цървена Звезда 0:2 Лил

Виктория Пилзен 1:1 Панатинайкос (3:4 след дузпи)

Ференцварош 2:0 Лудогорец

Щутгарт 0:1 Селтик

Селта Виго 1:0 ПАОК

Генк 3:3 Динамо Загреб

Болоня 1:0 Бран

Резултати от Лига на конференциите - 26.02.2026 г.

Целие 3:2 Дрита

Самсунспор 4:0 Шкендия

Фиорентина 2:4 Ягельоня Бялисток

Риека 3:1 Омония Никозия

Лозана Сигма 0:2 Оломоуц

АЗ Алкмар 4:0 Ноа

Лех Познан 1:0 КуПС

