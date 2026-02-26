Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова препоръча на европейските лидери да седят кротко ПОД масата за преговори и да си затварят устите, защото тях никой не ги бил поканил да участват в преговорите за Украйна.

"Никой не ви чака там. Никой не ви е поканил на масата за преговори, защото не знаете как да се държите, защото сте били там и преди, защото сте мамили и заблуждавали, и са ви плеснали през ръцете", каза тя.

"Затова седнете под масата и си дръжте устата затворена", добави Захарова.

Още: Руските региони влязоха в пета година война с рекордна финансова дупка