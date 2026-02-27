Шеф в Барселона избухна: могат да си позволят звезди на Ман Сити и Атлетико Мадрид

В последните години Барселона е пословична със своите финансови проблеми. И въпреки това отборът се представя на много високо ниво, като печели трофеи. Освен това, каталунците все още успяват да привличат играчи на световно ниво, като същевременно направо бълват таланти от известната школа „Ла масия“. Но членът на Спортния комитет на Барселона Жоан Солер избухна, като каза, че клубът може да привлече както Хулиан Алварес, така и Ерлинг Холанд.

Хулиан Алварес може наистина да премине в Барселона

Солер, който преди беше директор на клуба и участва в предизборната кампания на Жоан Лапорта, заяви това пред изданието „Cadena SER“. Той увери, че Барселона има финансовата възможност да си позволи привличането на играчи със статут на световни суперзвезди. Това е наистина странно, като се има предвид кризата в клуба през последните години. Трансфер на Хулиан Алварес би бил по-реалистичен, като вече се говори, че аржентинският нападател ще бъде наследникът на Роберт Левандовски.

Ерлинг Холанд е оценен на 200 милиона евро

По-интересна е ситуацията със звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд. Според специализирания сайт „Transfermarkt“ пазарната оценка на норвежеца е 200 милиона евро, докато тази на бившия му съотборник е 100 милиона евро. Барселона в действителност ще се нуждае от нов нападател през лятото, тъй като слуховете за напускането на Левандовски се засилват.

