Нова война на хоризонта: Сблъсъци по границата между Афганистан и Пакистан, въдушни удари по Кабул (ВИДЕО)

27 февруари 2026, 1:12 часа 233 прочитания 0 коментара
Тежки сблъсъци избухнаха по границата между Афганистан и Пакистан.  Представители на талибаните обявиха, че са предприели атаки срещу позиции по границата на съседната й държава. Според тях, действията им са в отговор на въздушните удари на Пакистан миналата седмица.

Афганистанските военни власти заявиха, че са започнали да нанасят удари срещу Пакистан в отговор на пакистанските въздушни удари от преди няколко дни, предаде Асошиейтед прес. В изявление, публикувано от медийния офис на афганистанските военни сили в източната част на страната, се посочва, че тази вечер са започнали "тежки сблъсъци в отговор на последните въздушни удари, нанесени от пакистанските сили в провинциите Нангархар и Пактия". От Пакистан няма незабавно потвърждение за атаката, нито информация за жертви. 

"В отговор на повтарящите се провокации и нарушения от страна на пакистанските военни кръгове, започнаха мащабни настъпателни операции срещу пакистански военни позиции и съоръжения по линията Дюранд" (международната граница между двете страни, която Афганистан официално не признава - бел .ред.), заяви в "Екс" говорителят на афганистанските талибани Забиула Муджахид, цитиран от Ройтерс.

Пакистанските удари

В неделя пакистанската армия нанесе удари по границата с Афганистан, като заяви, че въздушните удари са били насочени към лагерите на "Тахрик е Талибан Пакистан" и местно разклонение на "Ислямска държава" в Източен Афганистан, като източници от службите за сигурност съобщиха, че са били убити най-малко 70 бойци. 

Афганистан отхвърля твърденията на Исламабад, като заяви, че при атаките са били убити десетки цивилни, сред които жени и деца.

Взрив в Кабул

Мощна експлозия разтърси по-рано днес афганистанската столица Кабул, часове след като талибанското правителство обяви, че силите му са започнали да нанасят удари срещу Пакистан, предаде Франс прес. Взривът е бил чут, след като поне един изтребител е прелетял над града и е последвала стрелба, съобщиха сътрудници на Франс прес.

Според телевизионния канал "ТОЛО Нюз" (TOLO News), цитиран от ТАСС, експлозиите са били няколко, в различни части на столицата на Афганистан. Телевизията се позовава на местни жители. На този етап не е постъпила информация за жертви и разрушения.

Властите в Кабул обявиха вчера, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано. На свой ред Исламабад заяви, че Силите за сигурност на Пакистан са отговорили на "непровокиран обстрел" от страна на силите на афганистанските талибани в няколко точки по границата.

 

Елин Димитров
Афганистан Пакистан Сблъсъци
