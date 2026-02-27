Нова война на хоризонта: Сблъсъци по границата между Афганистан и Пакистан, въдушни удари по Кабул (ВИДЕО)

Тежки сблъсъци избухнаха по границата между Афганистан и Пакистан. Представители на талибаните обявиха, че са предприели атаки срещу позиции по границата на съседната й държава. Според тях, действията им са в отговор на въздушните удари на Пакистан миналата седмица.

Още: Мъжете да бият жените си по преценка: Новият наказателен кодекс на талибаните

Афганистанските военни власти заявиха, че са започнали да нанасят удари срещу Пакистан в отговор на пакистанските въздушни удари от преди няколко дни, предаде Асошиейтед прес. В изявление, публикувано от медийния офис на афганистанските военни сили в източната част на страната, се посочва, че тази вечер са започнали "тежки сблъсъци в отговор на последните въздушни удари, нанесени от пакистанските сили в провинциите Нангархар и Пактия". От Пакистан няма незабавно потвърждение за атаката, нито информация за жертви.

⚡️ New war? Clashes erupt on the Afghanistan-Pakistan border



Taliban representatives have announced that they have launched attacks on Pakistani positions along the border in response to Pakistan's airstrikes last week. pic.twitter.com/nI3mva4aWq — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2026

"В отговор на повтарящите се провокации и нарушения от страна на пакистанските военни кръгове, започнаха мащабни настъпателни операции срещу пакистански военни позиции и съоръжения по линията Дюранд" (международната граница между двете страни, която Афганистан официално не признава - бел .ред.), заяви в "Екс" говорителят на афганистанските талибани Забиула Муджахид, цитиран от Ройтерс.

Пакистанските удари

В неделя пакистанската армия нанесе удари по границата с Афганистан, като заяви, че въздушните удари са били насочени към лагерите на "Тахрик е Талибан Пакистан" и местно разклонение на "Ислямска държава" в Източен Афганистан, като източници от службите за сигурност съобщиха, че са били убити най-малко 70 бойци.

Serious escalation between Pakistan and Afghanistan. Pakistan’s army launched airstrikes targeting military installations in Kabul, Kandahar and Paktia as Taliban authorities reported large scale offensives along the Durand Line.



Both sides claimed dozens killed and rejected… pic.twitter.com/wkkSWXnq5G — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 26, 2026

Афганистан отхвърля твърденията на Исламабад, като заяви, че при атаките са били убити десетки цивилни, сред които жени и деца.

Взрив в Кабул

Мощна експлозия разтърси по-рано днес афганистанската столица Кабул, часове след като талибанското правителство обяви, че силите му са започнали да нанасят удари срещу Пакистан, предаде Франс прес. Взривът е бил чут, след като поне един изтребител е прелетял над града и е последвала стрелба, съобщиха сътрудници на Франс прес.

Explosions are heard in Kabul as Pakistan launched airstrikes across Afghanistan, Al Jazeera reports. Intense gunfire was also reported in the capital, while Pakistani aircraft struck a Taliban ammunition depot. #Afghanistan https://t.co/68QtWPVwoJ pic.twitter.com/afvuljiIZR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 26, 2026

Според телевизионния канал "ТОЛО Нюз" (TOLO News), цитиран от ТАСС, експлозиите са били няколко, в различни части на столицата на Афганистан. Телевизията се позовава на местни жители. На този етап не е постъпила информация за жертви и разрушения.

Още: Талибаните поеха отговорност за терористичната атака в Исламабад (ВИДЕО)

Властите в Кабул обявиха вчера, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано. На свой ред Исламабад заяви, че Силите за сигурност на Пакистан са отговорили на "непровокиран обстрел" от страна на силите на афганистанските талибани в няколко точки по границата.