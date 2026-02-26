Лайфстайл:

За живота, а не за срама: Книгата на изнасилваната с години Жизел Пелико е най-продаваната във Франция

Автобиографичната книга на французойката Жизел Пелико, озаглавена "И радостта от живота", се превърна в най-продаваната във Франция. Премиерата й беше на 17 февруари и само за седмица тя беше продадена в над 60 000 екземпляра, предаде Франс прес. Книгата, издадена от издателска къща "Фламарион", се нареди на първо място в класациите на най-продаваните творби в страната, съобщи издателската къща. 

Произведението е написано съвместно от Пелико с журналистката Жюдит Периньон. Първоначалният му тираж беше от 150 000 броя, като още през първата седмица от тях се продадоха 63 574 бройки. 

Книгата се продава много добре и във Великобритания, Германия и Норвегия, разказаха нейните издатели. 

Автобиографията на Пелико излезе едновременно на 22 езика, сред които английски, немски и испански език. В САЩ творбата се появи със заглавието "Химн за живота, срамът трябва да премине на другата страна". 

В автобиографията си 73-годишната днес Пелико разказва за годините на изнасилвания, които са били организирани от нейния бивш вече съпруг Доминик. Тя е била изнасилвана от десетки мъже, след като е била упоявана от Доминик Пелико, който е организирал тези своеобразни оргии. 

По случая в Авиньон се състоя исторически процес срещу Доминик Пелико и десетки мъже, обвинени в изнасилванията на Жизел. Всичко това превърна Жизел в символ на борбата срещу посегателствата в семейна среда и срещу сексуалното насилие. 

Жител Пелико представи книгата си първо в Париж, а после пое на обиколка зад граница. В понеделник тя беше приета в Лондон от британската кралица Камила, която заяви, че е потресена от онова, което е преживяла французойката. 

В рамките на турнето си Жизел Пелико ще посети и Германия, а после и Испания, преди да отиде в Италия, Канада и Ню Йорк.

Елена Страхилова
