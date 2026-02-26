Натравяне с амоняк и страховити щети: Огромен руски химически завод след удар с поне 20 дрона (СНИМКИ)

Изтичане на амоняк е възникнало в резултат на украинската атака с дронове срещу руския химически завод "Дорогобуж" в Смоленск. Това обаче е скрито от местните власти - както и че двама души от местната аварийна служба са загинали заради натравяне с опасното вещество, твърди руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

В нощта на 25-ти февруари предприятието беше атакувано и кадри от мястото на събитието показаха огромен пожар. Впоследствие Z-канали като "Два майора" коментираха, че официално в Смоленска област са свалени 14 дрона, но атаката е била с поне 50-60. Сега ASTRA твърди, че приблизително 20 дрона са успели да ударят огромното предприятие. При ударите е уцелен резервоар за съхранение на течен амоняк, в който е имало общо 1900 тона от веществото.

Седем души са загинали при атаката. Сред тях - петима служители на завода и двама членове на пожарната и спасителна служба на предприятието, като те са починали от отравяне с амоняк, съобщиха източници на ASTRA. Това са 28-годишният Антон Блинников и 30-годишният Иван Цуприков.

"Имаше няколко експлозии. Всички жертви са мои познати. Градът е малък, всички се познават. Не искам да говоря за това. Брат ми работеше в пожарната на завода", каза сестрата на Блинников, Лилия, пред ASTRA. А загиналите са

45-годишният Александър Попов

49-годишният Денис Рябченков

45-годишният Сергей Сисоев

61-годишният Владимир Иванов

41-годишната Наталия Саченко

30-годишният Иван Цуприков

28-годишният Антон Блинников

Други 11 души са ранени.

Амонякът е изключително токсичен газ, който причинява отравяне и химически изгаряния на дихателните пътища. Голямо изпускане в атмосферата представлява риск за близките населени места. Губернаторът на Смоленск Василий Анохин написа в Телеграм, че Роспотребнадзор не е открил "никакви свръхнива в помещенията на завода или в близките населени места". Той също така съобщи за евакуацията на жителите на село Пушкарево. Общо 70 души са били евакуирани от селото.

По данни на ASTRA: При атаката се е запалило и товарно съоръжение, съдържащо 70 тона амониев нитрат. Повредена е и производствена кула, в която се произвежда нитроамофоска (минерален тор). След ударите заводът е останал без ток и е спрял работа. Училищата в региона са преминали на дистанционно обучение, а занятията в детските градини са отменени.

Украинската оценка на щетите

В резултат на атаката с далекобойни дронове FP-1 е възникнала серия от експлозии на мястото на производство, съхранение и транспортиране на амонячни торове. Засегнати са площадката за транспорт, железопътния терминал и директно склада за готова продукция, казва украинският OSINT канал CyberBoroshno, който се позовава на сателитни кадри

В зоната на експлозията са се намирали и производствени мощности за амониев нитрат. Поради мощна взривна вълна един от надлезите е напълно разрушен, а част от съседните производствени мощности в радиус от няколкостотин метра са повредени. Разпръснатите в резултат на експлозията отломки са били видими на голяма площ.

През 2025 година "Дорогбуж" увеличи производството на амоняк до 830 000 тона годишно. Амониевият нитрат е основната съставка за широк спектър от взривни вещества - ползва се за направа на мини и артилерийски снаряди, както и експлозиви за инженерни цели. През 2024 г. засегнатата производствена площадка е осигурявала около 10% от цялото производство на амониев нитрат в Русия.

