Разкритие: Русия ударила Украйна със забранена ракета (ВИДЕО)

Изображения на отломки от руска ракета, използвана за удар по Украйна, доказаха, че Кремъл е използвал 9M729, чието разработване доведе до оттеглянето на Доналд Тръмп от ядрената сделка по време на първия му мандат. Ройтерс съобщава това, позовавайки се на експерти. Те заявиха, че специалистите са анализирали изображения на фрагменти от ракета, способна да носи ядрено оръжие, предоставени на агенции от украинските правоохранителни органи. Журналистите отбелязаха, че това е първото до момента визуално доказателство, потвърждаващо използването на това оръжие от Русия.

„Многократното му използване в Украйна е ясен пример за това как системата за контрол върху ядрените оръжия, създадена след Студената война, се разпадна. Този месец изтече новият договор START, ядреният договор, който определя ограничения върху стратегическите оръжия на САЩ и Русия“, пише изданието. Разработването от Русия на ракетата 9M729 накара Тръмп през 2019 г. да се оттегли от Договора за ядрените сили със среден обсег, тогавашния централен договор за контрол на ядрените оръжия.

Колко пъти Русия е изстреляла ракетата 9М729 по Украйна?

През ноември 2025 г. Украйна съобщи, че една от ракетите 9M729, изстреляни от Русия на 5 октомври, е прелетяла повече от 1200 км.

През октомври 2025 г. Украйна съобщи, че Русия е изстреляла ракети 9M729 по Украйна два пъти през 2022 г. и 23 пъти между август и октомври миналата година, което е първото известно бойно използване на тази ракета където и да е по света. Източникът на изданието добави, че от октомври е имало и други употреби. По-конкретно, на 17 февруари Русия изстреля поне още четири такива ракети по Украйна, което е първият регистриран инцидент. Източници от правоохранителните органи съобщиха, че изображенията показват фрагменти, открити в областите Житомир, Лвов, Хмелницка и Виница.

Какво казват експертите?

„Изображенията наистина показват, че това е 9M729. Освен маркировките, отломките са подобни на други крилати ракети, свързани с 9M729“, каза Джефри Луис, изтъкнат учен по глобална сигурност в колежа Мидълбъри във Върмонт. Той отбеляза, че не е ясно защо Русия е използвала ракетата 9M729. Според него е изненадващо, че Москва е била готова да загуби поверителни данни за ракета, способна да носи ядрено оръжие, само за да удари Украйна.

„Русия може да разполага с относително малък арсенал от съвременни крилати ракети, така че е готова да използва своите ракети с по-голям обсег“, предположи той. Анализатори от британската компания за военно разузнаване Janes заявиха пред Ройтерс, че има голяма вероятност отломките, показани на 10-те изображения, да принадлежат на наземна ракета 9M729.

Какво казва Русия?

Изданието отбелязва, че Русия е признала, че притежава тази ракета, но отрича да я е използвала за удари по Украйна. Изданието посочва, че Договорът за INF изрично забранява наземни ракети с обхват над 500 км, тъй като техните пускови установки са по-лесни за скриване, което ги прави по-голяма потенциална заплаха от бойните самолети или кораби, носещи ракети, които се следят от военните.

Изданието отбелязва, че от ноември 2024 г. насам Русия е атакувала Украйна два пъти с „Орешник“ – нова наземна балистична ракета със среден обсег, която също би била забранена съгласно Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег.

Както 9M729, така и „Орешник“ могат да носят ядрена или конвенционална бойна глава, а обсегът им позволява да достигнат европейски столици“, заключава изданието.

Какво е известно за ракетата 9M729?

„Искандер-К“ е общото наименование на крилатите ракети, които руснаците могат да изстрелват от тактическата балистична ракетна система „Искандер“. Това са 9М728 (или Р-500) с обхват до 500 км и 9М729 с обхват до 1500 км. И двата типа ракети имат бойно тегло от 480 кг и могат да летят със скорост до 900 км/ч.

На 22 януари мониторинговият канал „єRadar“ съобщи, че Русия е разположила 24 нови ракетни системи „Искандер-М1“ около Украйна, които могат едновременно да изстрелят 96 ракети 9M729 и уж могат да достигнат до Лвов и Ужгород.

