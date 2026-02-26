Лайфстайл:

Руският специален пратеник Кирил Дмитриев се срещна с американската делегация в Женева

Специалният представител на руския президент Владимир Путин за икономическото сътрудничество с други страни Кирил Дмитриев се срещна днес с делегацията на САЩ на преговорите с Украйна с Женева, предаде ТАСС. По-рано руски медии съобщиха, че Дмитриев е пристигнал в хотел "Четири сезона". Той си тръгна от там след два часа.

На излизане от хотела, специалният пратеник на Путин отказа да говори пред журналисти. По-рано източник на ТАСС каза, че Дмитриев планира да продължи икономическите преговори със САЩ в швейцарския град днес. Американска и украинска делегация преговаряха в хотел "Четири сезона" в Женева около четири часа.

Елин Димитров
