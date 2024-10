Зеленски пристигна в Хърватия и подписа споразумение за сътрудничество в отбраната (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Дубровник за срещата на върха „Украйна-Югоизточна Европа“ и се срещна с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович.

Основни теми на разговора им са били помощта и сътрудничеството в областта на отбраната, хуманитарното разминиране, рехабилитацията на украинските деца и ранените войници, възстановяването на Украйна и европейската интеграция на Киев.

"Подписахме и споразумение за дългосрочно сътрудничество и подкрепа между нашите страни. Заедно ще развиваме сътрудничеството между нашите отбранителни индустрии. Хърватия ще продължи да предоставя оборудване и да споделя опит в областта на хуманитарното разминиране", съобщи Зеленски.

I had a meeting with the Prime Minister of Croatia @AndrejPlenkovic . Defense assistance and cooperation, humanitarian demining, the rehabilitation of our children and wounded warriors, Ukraine’s recovery, and our European integration were the key topics of our discussions. We… pic.twitter.com/rP9ROmE6jw

"Благодаря на Хърватия за всеки акт на подкрепа за нашата страна и народ и за това, че застана на страната на Украйна от началото на руската агресия през 2014 г.", допълни президентът на нападнатата от Русия страна.

Припомняме, че на срещата на върха "Украйна-Югоизточна Европа" участие ще вземе и служебният премиер Димитър Главчев.

По време на предишната среща на върха в началото на 2024 г. участниците подписаха съвместна декларация в подкрепа на Киев и осъдиха руската агресия.

На срещата на върха сега ще присъстват лидерите и външните министри на Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Румъния, Словения и Турция. Разговорите ще се съсредоточат върху постигането на мир, пътя на Украйна към НАТО и ЕС, както и върху възстановяването на Украйна, заяви Зеленски.

I have arrived in Croatia to meet with Prime Minister @AndrejPlenkovic and representatives of other countries in the region, and to participate in the third Ukraine–South East Europe Summit.



With Prime Minister Plenković, we will discuss further defense cooperation,… pic.twitter.com/OXMWpl38md