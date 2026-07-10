Зеленски: Путин осъзнава, че в момента няма предимство

Руският президент Владимир Путин разбира, че в момента няма надмощие. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери, когато беше попитан дали срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп е променила визията му за перспективите за постигане на справедлив мир в близко бъдеще.

„Нашите екипи разбират, че сега наистина имаме прозорец от възможности. Украйна стана по-силна както на бойното поле, така и във въздуха. И всички могат да видят резултатите. Разбира се, на първо място, благодарение на нашите военни и аз съм им много благодарен. Те ми дават възможност да засиля позицията си, затова казах, че има прозорец от възможности“, отбеляза държавният глава.

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Той добави, че руският президент Владимир Путин, независимо дали го знае или не, определено получава информация и „разбира, че в момента няма предимство“. „Има балистични ракети, има наистина абсолютно трагични и ужасяващи удари срещу цивилното население на нашата държава, но това е единственото предимство, което им е останало. Няма нищо друго. И всички го виждат“, подчерта Зеленски.

„Разговарях с президента Тръмп и по време на срещата на върха се срещнах с много различни лидери, дори с лидери на държави, с които не се бях срещал преди. Всички отбелязаха едно нещо: Украйна стана по-силна“, каза още украинският лидер.

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На въпроса дали е останал с впечатлението, че Украйна отново е в центъра на вниманието на Тръмп, той благодари на Турция, Съединените щати и всички останали партньори за поканата му на срещата на върха на НАТО. „Разговорът беше много продуктивен. Благодаря за положителното решение относно лиценза за производство на „Пейтриът“. Обсъдихме това подробно с президента и неговата делегация“, каза Зеленски.

Той добави, че Тръмп многократно е подчертавал, че в момента само две или три държави в света могат да произвеждат „Пейтриът“, тъй като останалите не са технологично готови за това. „Украйна беше призната от Америка като страна, готова да направи това. И сега, след нашето споразумение с президента, е от съществено значение нашите екипи, нашите дипломати, Министерството на външните работи и Министерството на отбраната да координират всички останали технически детайли. Колкото по-скоро постигнем споразумение, толкова по-скоро ще можем да произведем ракети „Пейтриът“, отбеляза президентът.

Ракети „Патриот“ за Украйна

Зеленски заяви, че Украйна ще получи пакет ракети PAC-3 за зенитно-ракетната система Patriot от САЩ през следващите дни. Според него сега е изключително важно техническите екипи, всички представители от различни министерства и изпълнителни органи да започнат работа по този въпрос без забавяне, за да може Украйна бързо да получи лицензи и да започне производство.

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