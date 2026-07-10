Франция не даде шанс за отмъщение и е на 1/2-финал на Мондиал 2026! Мбапе - грешник и герой за "петлите"

Отборът на Франция е на 1/2-финал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада! "Петлите" достигнаха до този етап от турнира за трети пореден път, след като победиха с 2:0 селекцията на Мароко. Килиан Мбапе пропусна дузпа през първото полувреме, но след това отбеляза великолепен гол, за да поведе своя тим напред. Само шест минути по-късно Усман Дембеле затвърди успеха на Франция след асистенция на Мбапе. Припомняме, че двете страни се срещнаха и на Мондиал 2022, когато французите отново биха с два гола, но този път в битка за мястото на финала.

Франция изхвърли Мароко за второ поредно световно първенство

Футболистите на Франция започнаха по-добре и създадоха две опасни положения в първите пет минути. Първо Килиан Мбапе опита удар от средна дистанция, но топката премина покрай лявата греда. Малко след това Дайо Упамекано бе намерен в наказателното поле и стреля с глава, но изстрелът му бе уловен от Боно. Последваха по-спокойни минути, в които играчите на Мохамед Уахби разиграваха в половината на Франция. След това "петлите" организираха добра атака, но тя не доведе до изстрел. След четвърт час игра Мароко получи шанс да изпълни пряк свободен удар, но Ашраф Хакими разочарова с центрирането.

Мбапе пропусна да открие от дузпа

В 17-а минута се стигна до нов удар към мароканската врата. Дезире Дуе качи топката на главата на Усман Дембеле, но той не успя да я насочи добре. В 25-а минута африканците се понесоха в атака, но бяха спрени от френската защита. След като отнеха топката, "петлите" веднага тръгнаха на контраатака. Кълбото стигна до Килиан Мбапе, който навлезе в наказателното поле, но бе фаулиран от Нусаир Мазрауи. Съдията посочи бялата точка и след преглед с ВАР потвърди решението си. Нападателят на Реал Мадрид застана зад топката и стреля слабо в долния десен ъгъл, а Боно хвана. Последва пауза за хидратация, след което Дембеле стреля високо над вратата. В 34-а минута Дезире Дуе бе близо до това да открие за "петлите", но Боно успя да избие топката и тя премина на сантиметри от целта.

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Французите продължиха да владеят топката и да разиграват в половината на Мароко, но така и не успяха да намерят целта до края на първото полувреме. В самия край Люка Дин стреля от далечна дистанция, но ударът му срещна напречната греда. След това Хакими направи опит да отбележи с вътрешен фалц от пряк свободен удар, но отново разочарова с изпълнението си. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0. Двамата треньори не извършиха никакви промени на почивката и отборите излязоха в същите състави, с които почнаха.

Мбапе все пак изведе Франция напред в резултата

Втората част започна с добра атака на мароканците, но тя отново не доведе до нищо опасно. В следващите минути "лъвовете от Атлас" установиха контрол над топката, но плахите им опити по фланговете не доведоха до удар по посока Майк Менян. В 54-а минута се стигна до първия точен изстрел на французите, когато Дезире Дуе стреля, но право в ръцете на Боно. В следващия момент Майкъл Олисе проби защитата на Мароко и подаде на Мбапе, но той направи фрапантен пропуск. Впоследствие се оказа, че е бил и в нередовна позиция. В 59-а минута Килиан Мбапе отново бе оставен непокрит и този път не сбърка. Той отправи невероятен удар, който се оплете в мрежата на Боно за 1:0. Минути по-късно Усман Дембеле се възползва от свободния коридор в наказателното поле на Мароко и прецизно насочи топката към вратата, като по този начин удвои преднината на "петлите".

Четвърт час преди края Дидие Дешан замени Мбапе за Жан-Филип Матета. В 82-а минута мароканците изпълниха заучен пряк свободен удар, след който се стигна до точен изстрел, но Менян внимаваше и успя да избие в ъглов удар. При него Ний Ел Айнауи стреля опасно, но не намери очертанията на вратата. Майкъл Олисе имаше шанс да сложи точка на спора моменти по-късно, но изстрелът му се оказа неточен. След това пък Брадли Баркола се опита да направи резултата класически, но Боно отрази удара му отляво. Мароканският страж излезе неразчетено при последвалия корнер и само късметът и неточният удар на Матета го спасиха от това да вади топката за трети път от мрежата си. В добавеното време Боно блокира удар на Матета. Така Франция се поздрави с победата и място на 1/2-финалите.

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