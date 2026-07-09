Взрив на украинец, убийство на украинка: Офицер от ГУР остава в ареста след ужасяващи подробности

Офицер от украинското военно разузнаване (ГУР), който призна убийството на 39-годишната украинка Анастасия Березовска, е задържан под стража без право на освобождаване под гаранция. Става въпрос за Владислав Раут, който е действал с бившия служител на правоохранителните органи Виталий Жикович, откарвайки Березовска в гора в района на Буча (Киевска област), където тя е била застреляна в гърба. Тялото ѝ беше открито вечерта на 6 юли, заровено в близост до Киев.
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Березовска се издирваше от Интерпол с "червена бюлетина" заради това, че стои зад взрива срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев и семейството му в Монако. Ермолаев оцеля и излезе от кома, 13-годишният му син също пострада, а тежко ранена беше и партньорката на санкционирания от Украйна мъж Анна Насобина - твърди се, че краката ѝ са били ампутирани.
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По време на съдебното заседание в Украйна срещу заподозрените за убийството на Березовска Владислав Реут заяви, че Виталий Жикович е произвел фаталния изстрел, докато той е действал под натиск. Също така каза, че е готов да продължи да сътрудничи на разследването и да се подложи на тест с полиграф. Според медийни съобщения защитата на Реут се стреми към сключване на споразумение за признаване на вина.
Жикович, който също е заподозрян по делото, отрича да е извършил каквото и да е престъпление. Той е бивш служител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), от която е бил уволнен през април 2026 г., заяви прокурорът Дмитро Ткачук по време на съдебното заседание, цитиран от UNN.ua.
⚡️ A Ukrainian military intelligence (HUR) officer who confessed to the murder of Anastasia Berezovska has been remanded in custody without bail— NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2026
According to investigators, HUR officer Vladyslav Reut and former law enforcement officer Vitalii Zhykovych drove Berezovska to a… https://t.co/7tjncjlrzX pic.twitter.com/kOsWRVFupX
Според украинските разследващи и двамата мъже са свързани с опита за покушение срещу Вадим Ермолаев.
Подробностите: в колата на заподозрените са открити множество регистрационни табели
Според разследването - на 3 юли, между 8:00 и 14:00 часа, Реут, шофирайки BMW X3, пристига в кафене в село Билохородка, където го чака другият участник в престъплението – Виталий Жикович. След това те отиват до пътен участък, където ги чака Березовска. Тя е седнала на задната седалка на посочения автомобил.
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По време на пътуването, близо до село Юрив, Жикович подготвя оръжието на убийството, а именно огнестрелно оръжие. При пристигането в горската местност той отвлича вниманието на жертвата, докато Реут трябва да извърши убийството. След това Реут взема пистолет от колата и произведе най-малко два изстрела в главата, заяви прокурорът Дмитро Ткачук.
Той посочи, че на 6 юли Реут е подал заявление в правоохранителните органи, в което е съобщил, че той и Жикович са извършили предумишлено убийство на Березовска.
След убийството личните им вещи и пистолетът са били хвърлени във водоем, твърдят разследващите. Прокурорът също така заяви, че при претърсването на автомобила са били иззети редица регистрационни номера - както украински, така и чуждестранни.
„Установените обстоятелства дават основание да се предположи, че тези регистрационни табели са могли да бъдат използвани за укриване на следи - както по време на пътуването до мястото на срещата с Березовска, така и на връщане след извършването на убийството ѝ. Самият факт, че са открити толкова много регистрационни табели, пряко сочи към систематичния характер на мерките, предприети от тях за прикриване на престъплението и избягване на регистрирането на превозното средство“, отбеляза Ткачук.
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