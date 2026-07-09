Взрив на украинец, убийство на украинка: Офицер от ГУР остава в ареста след ужасяващи подробности

Офицер от украинското военно разузнаване (ГУР), който призна убийството на 39-годишната украинка Анастасия Березовска, е задържан под стража без право на освобождаване под гаранция. Става въпрос за Владислав Раут, който е действал с бившия служител на правоохранителните органи Виталий Жикович, откарвайки Березовска в гора в района на Буча (Киевска област), където тя е била застреляна в гърба. Тялото ѝ беше открито вечерта на 6 юли, заровено в близост до Киев.

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Березовска се издирваше от Интерпол с "червена бюлетина" заради това, че стои зад взрива срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев и семейството му в Монако. Ермолаев оцеля и излезе от кома, 13-годишният му син също пострада, а тежко ранена беше и партньорката на санкционирания от Украйна мъж Анна Насобина - твърди се, че краката ѝ са били ампутирани.

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По време на съдебното заседание в Украйна срещу заподозрените за убийството на Березовска Владислав Реут заяви, че Виталий Жикович е произвел фаталния изстрел, докато той е действал под натиск. Също така каза, че е готов да продължи да сътрудничи на разследването и да се подложи на тест с полиграф. Според медийни съобщения защитата на Реут се стреми към сключване на споразумение за признаване на вина.

Жикович, който също е заподозрян по делото, отрича да е извършил каквото и да е престъпление. Той е бивш служител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), от която е бил уволнен през април 2026 г., заяви прокурорът Дмитро Ткачук по време на съдебното заседание, цитиран от UNN.ua.

⚡️ A Ukrainian military intelligence (HUR) officer who confessed to the murder of Anastasia Berezovska has been remanded in custody without bail



According to investigators, HUR officer Vladyslav Reut and former law enforcement officer Vitalii Zhykovych drove Berezovska to a… https://t.co/7tjncjlrzX pic.twitter.com/kOsWRVFupX — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2026

Според украинските разследващи и двамата мъже са свързани с опита за покушение срещу Вадим Ермолаев.

Подробностите: в колата на заподозрените са открити множество регистрационни табели

Според разследването - на 3 юли, между 8:00 и 14:00 часа, Реут, шофирайки BMW X3, пристига в кафене в село Билохородка, където го чака другият участник в престъплението – Виталий Жикович. След това те отиват до пътен участък, където ги чака Березовска. Тя е седнала на задната седалка на посочения автомобил.

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По време на пътуването, близо до село Юрив, Жикович подготвя оръжието на убийството, а именно огнестрелно оръжие. При пристигането в горската местност той отвлича вниманието на жертвата, докато Реут трябва да извърши убийството. След това Реут взема пистолет от колата и произведе най-малко два изстрела в главата, заяви прокурорът Дмитро Ткачук.

Той посочи, че на 6 юли Реут е подал заявление в правоохранителните органи, в което е съобщил, че той и Жикович са извършили предумишлено убийство на Березовска.

След убийството личните им вещи и пистолетът са били хвърлени във водоем, твърдят разследващите. Прокурорът също така заяви, че при претърсването на автомобила са били иззети редица регистрационни номера - както украински, така и чуждестранни.

„Установените обстоятелства дават основание да се предположи, че тези регистрационни табели са могли да бъдат използвани за укриване на следи - както по време на пътуването до мястото на срещата с Березовска, така и на връщане след извършването на убийството ѝ. Самият факт, че са открити толкова много регистрационни табели, пряко сочи към систематичния характер на мерките, предприети от тях за прикриване на престъплението и избягване на регистрирането на превозното средство“, отбеляза Ткачук.

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