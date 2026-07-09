Михаела Филева пред Actualno: Между светлините на сцената и тихите битки (ВИДЕО)

Направили сме страхотни аранжименти. Нова музика, която за първи път ще бъде изпълнена в рамките на турнето. Съвсем-съвсем чисто нова песен. Тя се казва "Слънцето пак изгря". Тя излиза следващата седмица, но предпремиерно ще я изсвирим утре в Пловдив, в едно много приятно, страхотно пространство на Младежки хълм. Подготвили сме много изненади.

Това разказа в предаването "Студио Actualno" певицата Михаела Филева, във връзка с лятното ѝ турне, което започва утре от Пловдив.

Зрителите ще имат възможност под открито небе да споделят нейната чиста енергия, танци и емоции, които се помнят дълго. В рамките на концертите Михаела Филева ще изпее на живо популярните си хитове като "Опасно близки", "И аз съм тук", "Латино сеньорита", "Инкогнито", "Приливи и отливи", "Буря в чаша вода" и много други. Заедно с нея на голямата открита сцена ще излязат и музикантите Александър Обретенов (бас), Васил Вътев (ударни), Васил Крумов (китара) и Краси Тодоров (пиано).

Следващите спирки от турнето са София (23 юли), Варна (31 юли) и Бургас (1 август), а билети можете да откриете тук.

Източник: Теди Грозданов

Пред камерите на Actualno.com обичаната българска певица разказа и за новата ѝ песен "Буря в чаша вода", която създава като огледало на трудностите, с които се бори.

"Тази песен е едно напомняне към мен самата и към всеки един, който преминава през нещо такова, че и това ще мине. И е наистина въпрос на грижа към самия теб, на някаква форма на осъзнатост, че нищо не е чак толкова страшно, не си сам и си обграден от хора, които те обичат и са там, за да те подкрепят", разказа Филева.

Тя сподели, че след премиерата на песента много хора са се свързали с нея, за да споделят свои лични истории и заедно са споделили емоции чрез изкуството.

"Толкова много съобщения получих от хора, които познавам и от непознати. Сякаш се отвориха прозорци на откровение чрез тази песен... Останах дори изненадана на каква откровеност са готови хора, с които, да кажем, съм се виждала само веднъж", сподели младата изпълнителка.

Повече за турнето, новите проекти и вдъхновението - вижте в интервюто.