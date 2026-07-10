Данните за първите 6 месеца на годината чертаят мрачна картина за руската икономика

Дефицитът във федералния бюджет на Русия за първото полугодие нарасна до 5,7 трлн. рубли, а приходите от нефт и газ се свиха с почти 23% на годишна база. Това сочат официалните данни на Министерството на финансите на Руската федерация. Приходите на федералния бюджет на Русия в периода януари–юни 2026 г. възлизат на 18,6 трлн. рубли, което е с 5,8% повече в сравнение със същия период на миналата година. При това разходите са нараснали с 16,1% — до 24,35 трлн. рубли. В резултат на това бюджетният дефицит достигна 5,73 трлн. рубли, или 2,5% от БВП, сочи предварителната оценка на Министерството на финансите.

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В сравнение с първото полугодие на 2025 г. дефицитът се е увеличил с 2,35 трлн. рубли. В Министерството на финансите обясниха високия показател с предсрочното финансиране на разходите и авансовото плащане по отделни договори. Приходите от петрол и газ в бюджета за шестте месеца са намалели с 22,7% на годишна база — до 3,66 трлн. рубли спрямо 4,74 трлн. рубли година по-рано. Базовите приходи от нефт и газ са намалели с 14,8% до 3,83 трлн. рубли. Ведомството свързва спада в постъпленията преди всичко със срива на световните цени на петрола през предходните периоди.

В същото време приходите от непетролни и негазови дейности са нараснали с 16,3% и са достигнали 14,96 трлн. рубли. Постъпленията от ДДС върху производството и вноса са се увеличили с 22,6% до 8,58 трлн. рубли. Припомняме, че Москва увеличи данъкът до 22 на сто.

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Разходите на федералния бюджет за периода януари–юни възлизаха на 24,35 трлн. рубли, спрямо 20,98 трлн. рубли година по-рано. Особено забележим бе ръстът на държавните поръчки — с 47,4 %, до 7,55 трлн. рубли. Към края на полугодието приходите от нефт и газ са осигурили около 19,7% от всички постъпления във федералния бюджет, докато приходите от други източници са съставлявали над 80% от приходната част. Министерството на финансите заяви, че устойчивостта на бюджетната система се поддържа чрез механизма на бюджетното правило и използването на средства от Фонда за национално благосъстояние за компенсиране на пропуснатите приходи от нефт и газ.

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