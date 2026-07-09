От ваканция до кошмар: Отвлякоха жена два пъти в рамките на часове в Италия

Австралийка разказа как пътуването ѝ до Италия се е превърнало в кошмар, след като е била отвлечена два пъти в рамките на часове от двама различни мъже, предаде New York Post. 36-годишната Стефани, изпълнителен директор от Мелбърн, пътувала из Европа с приятели през октомври миналата година. След като те се прибрали в Австралия, тя решила да остане още няколко дни в Италия, защото проявила интерес към популярната италианска програма за продажба на изоставени къщи срещу символичната цена от 1 евро.

По време на престоя си в Ло Станьоне, край Марсала в Сицилия, тя се включила в среща на местни кайтсърфисти. Вечерта започнала спокойно, но скоро се превърнала в изпитание за живота ѝ. Когато групата решила да продължи към друг бар, Стефани приела предложението на един от присъстващите да я закара с колата си. Малко след потеглянето мъжът започнал да шофира с опасно висока скорост.

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„Каза: „Да видим дали тази кола може да стигне 160 км/ч.“ Помолих го да спре, казах му, че искам да сляза, но той само ускоряваше. Беше ужасно“, разказва тя пред news.com.au. След около 12 километра колата влязла в ограден частен имот. Стефани проверила дали вратата е отключена и при първата възможност изскочила от автомобила. „Започнах да тичам с всички сили. Скрих се зад първото, което намерих, и чаках, за да видя дали някой ме преследва“, спомня си тя.

След няколко километра пеша стигнала до малко населено място, където забелязала автомобил на охранителна фирма. С помощта на приложение за превод обяснила какво се е случило, а охранителят се съгласил да я закара до мястото, където е отседнала. Но и това не сложило край на кошмара. По пътя мъжът отбил встрани от пътя и поискал телефона ѝ, за да използва приложението за превод. След това написал съобщение: „Какво ще ми дадеш в замяна, че те прибрах?“ Стефани не се поколебала. Видяла, че вратата е отключена, изскочила от автомобила и побягнала към близко лозе.

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След като се уверила, че никой не я преследва, тя продължила сама към хотела си, като се криела всеки път, когато забележела приближаващи фарове. По пътя спирала до вендинг автомати, за да купува напитки с банковата си карта, така че да остави следи за местонахождението си, ако се наложи.

На следващия ден Стефани останала в хотела и, по собствените ѝ думи, плакала почти през цялото време. По-късно се срещнала с екипа по кайтсърф, който останал шокиран от случилото се. Жената подчертава, че не обвинява Италия за преживяното. „Това не е италиански проблем. Мъжът, който ме качи в колата си, дори не беше италианец. За съжаление, на мен и на много мои приятелки са ни се случвали дори по-страшни неща и в Австралия“, казва тя.

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Според нея случаят трябва да послужи като предупреждение към всички жени, които пътуват сами. След преживяното Стефани е отложила плановете си да купи къща в Италия. „Не мисля, че скоро бих се върнала сама, за да работя по подобен проект. Ако го направя, ще бъде само ако имам човек до себе си“, признава тя.