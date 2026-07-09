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София Бугор: Румен Радев играе за Русия, заплашват ме постоянно (ВИДЕО)

09 юли 2026, 17:35 часа 704 прочитания 1 коментар

Това, което забелязах, е, че усещането за война в града е много по-сериозно от това на село. Животът обаче продължава и не спира. Това заяви в предаването “Студио Actualno” влогърът и политически активист София Бугор, коментирайки впечатленията си от завръщането от Украйна. Според нея хората са много изморени в Украйна.

Тези хора живеят в една друга реалност. Мислиш за отмъщение и справедливост. Последните масирани атаки върху Киев и огромните жертви влияят на съзнанието на украинския народ, посочи Бугор.

Тя посочи, че сътрудничеството за производство на ракети Patriot от страна на Киев с Вашингтон е добра новина. Според София Бугор премиерът Румен Радев играе за Русия и застава на тази страна. Според нея обаче бесарабските българи са в изключително тежка ситуация.

Защитата на Украйна е български национален интерес. Ако България не може да я подкрепя финансово, може да подкрепи поне пакета от санкции срещу Русия, каза още Бугор.

Според нея Украйна е жив щит към Европа. Може да има мир, ако Украйна приеме руските условия, но аз смятам, че Русия е държава терорист и нейните искания не трябва да се удовлетворяват.

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