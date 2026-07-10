Американското командване опроверга Иран за Ормузкия проток

Американското централно командване определи твърдения на Иран за Ормузкия проток като „фалшиви новини“. „Техеран не контролира пролива. От началото на май американските сили са помогнали за улесняването на успешния преход на повече от 800 търговски съда и 380 милиона барела суров нефт през жизненоважния международен търговски коридор“, се казва в изявление на CENTCOM. По този начин американските военни опровергаха официална информация на Иран, че корабите преминават само по утвърден от Техеран маршрут.

Още: При нови удари със САЩ: Иран пак обяви как Ормузкият проток ще заработи

Същевременно бе съобщено, че в рамките на продължаващия контакт между израелския премиер Бенямин Нетаняху и американския президент Доналд Тръмп, двамата са провели нов телефонен разговор тази вечер, по време на който са се съгласили да продължат координацията между своите държави по различните фронтове. Президентът Тръмп е информирал премиера за действията на САЩ в Персийския залив.

Още: Тръмп се успокоил за цената на петрола и е готов за дълга ескалация срещу Иран

Нетаняху от своя страна е повдигнал въпроса за изявленията на Ердоган и неговите сътрудници срещу съществуването на Държавата Израел, както и необходимостта от запазване на зони за сигурност по границите на Израел.

Още: Ще издържи ли Европа следващата зима при блокада на Ормузкия проток: Брюксел проговори за газа