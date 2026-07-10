Ще продължи ли подкрепата: Бъдещият премиер на Великобритания обяви каква ще е политиката му спрямо Украйна

Анди Бърнам, който вероятно ще стане новият британски премиер този месец, обеща да продължи подкрепата си за Украйна на същото ниво, съобщава The Times. Бърнам заяви, че приоритетите му във външната политика като министър-председател ще бъдат укрепване на националната сигурност на Великобритания, укрепване на съществуващите съюзи, разширяване на сътрудничеството с Европа и подкрепа на Украйна във войната ѝ с Русия.

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Той каза, че Великобритания е изправена пред все по-опасен свят, с „нарастваща руска агресия, конфликт в Близкия изток, климатична и енергийна нестабилност и технологии, които бързо променят характера на войната в чужбина и нашата сигурност у дома“. Затова Бърнам обещава да продължи курса на своя предшественик за увеличаване на разходите за отбрана, засилване на ролята си в НАТО и тясно сътрудничество с европейските страни. Според него Съединените щати ще останат най-важният съюзник на Обединеното кралство в областта на отбраната и сигурността.

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Бърнам също не пренебрегна руско-украинската война. „Подкрепата на Обединеното кралство за Украйна няма да се поколебае. Знаем, че сигурността на Обединеното кралство и по-широката евроатлантическа сигурност са неразделни от случващото се в Украйна“, заяви той.

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Политикът подчерта, че правителството на Киър Стармър е демонстрирало британско лидерство, като е създало и ръководило „коалиция на желаещите“ в подкрепа на „смелия украински народ“. Бърнам отбеляза, че по време на мандата си като кмет на Голям Манчестър е оказал помощ на Киев и Лвов и обеща да продължи да подкрепя украинския народ в борбата срещу руската агресия.