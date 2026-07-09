Усетили са, че са лицемери: Мохамед Халаф каза защо в Иран на “Възраждане“ им четоха текст от Корана (ВИДЕО)

Усетили са, че са лицемери и следват техни цели. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Мохамед Халаф. Той отговори на въпрос какво означава частта от Корана “Не следвай неверниците и лицемерите“, прочетена за българската делегация от “Възраждане“ на погребението на аятолах Али Хаменей: “Не знам, не знам. Явно те се усещат, че тези двамата от “Възраждане“, лицемерни и следват техни цели от това, че те са присъствали там. Това е моето мнение, не знам дали... Това са хора, които нито представляват България, нито правителството, нито никоя институция. Още: "Не следвай неверниците": Иран се подигра с България чрез "Възраждане"

Хора от улицата

Това са хора, които от улицата решили да отидат и да показват себе си, че са там. Присъстват и те поддържат режима.“

Веднага вмятам обаче, руските медии казаха, цитирам: “представители на управляващите“, а пък много горд, самият лидер на “Възраждане“ се изтъпанчи по една телевизия и каза, че да, те били там по покана на Иранското посолство. Гаф ли е това за една европейска държава да прати там свои хора?

“Аз мисля, че никой не е оторизиран от тях да представлява държавата. Те сами са решили да отидат и пропагандата на руските медии и на Русия като цяло, ние знаем, няма какво да коментираме, винаги ще се опитват да показват, че поддържат един режим, който има поддръжници и в България. Още: Гафовете не спират: Бранителите на православието от "Възраждане" откриха сходства с шиитския ислям Вижте, аз не искам да говоря по тази тема, защото и преди имаше много депутати от други парламентарни групи, които са отивали много пъти в Иран и са се връщали, даже има и журналисти, които са посещавали Иран в различни периоди да изразяват подкрепа.

Как Иран използва поканените

Снимка Посолство на Иран София

Тъй че това е една практика, аз знам от много мои колеги анализатори в България, които са получили такива покани от посолството на Иран да отидат там. И те даже са ми се обаждали да искат моето мнение дали да отидат, дали да не отидат. Няма да кажа какво съм говорил с тях. Но така или иначе иранците имат такава политика, толкова повече да има хора, които имат важно присъствие в културния, политическия живот на различните държави в региона. Чрез това те получават легитимност, подкрепа уж от чужди. Още: Православната вяра е близка до разбиранията в Иран: Депутат от "Възраждане" за визитата си на погребението на Хаменей Затова те искат да представят това в техните медии. Посланието към иранците е, че това е дипломатически успех. И затова те държат на такива покани. А това може да е чиста случайност за Корана.“

Мохамед Халаф обясни защо погребалната церемония на аятолаха е била шестдневен спектакъл и какво цели с това Иран. По повод подновените въздушни удари и приключилото примирие между САЩ и Иран, анализаторът каза, че двете страни печелят време и конфликтът няма да има скоро разрешение. Още: Моджтаба Хаменей не се появи на поклонението пред баща си (ВИДЕО)

Още – във видеоматериала.