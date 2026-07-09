Министърът на отбраната: България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия

България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а има резерви по отношение на включването на определени лица в санкционния списък. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV. По думите му позицията на правителството вече е била обявена от премиера и остава непроменена. „България изказва определени резерви за определени лица от този списък. Потвърдихме тази позиция“, каза Стоянов.

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На въпрос дали това означава, че страната ще наложи вето върху санкционния пакет, министърът беше категоричен: „Не. Това не е вето. Това са резерви, които предлагаме, така че тези лица да бъдат изведени от санкционния режим.“

По този начин България няма да възпрепятства приемането на 21-вия пакет санкции, чието одобрение от държавите членки на ЕС се очаква на 14 юли, но ще настоява за промени в част от санкционния списък.

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В интервюто Стоянов коментира и българската позиция по отношение на подкрепата за Украйна. Той заяви, че страната е изчерпала възможностите си за предоставяне на въоръжение от Българската армия и няма финансова възможност през тази година да отделя средства за военна помощ за Киев.

Министърът припомни, че предишни български правителства са поели финансов ангажимент в размер на 80 млн. долара към международния механизъм PURL, чрез който се финансира закупуването на въоръжение за Украйна, но подчерта, че настоящият кабинет не е извършвал такива плащания и не предвижда да го направи до края на годината заради бюджетните ограничения.

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