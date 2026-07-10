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Бивш съветник на Тръмп: Той обича да "троли" хората, това ги побърква (ВИДЕО)

10 юли 2026, 1:17 часа 516 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images/Guliver
Бивш съветник на Тръмп: Той обича да "троли" хората, това ги побърква (ВИДЕО)

"Тръмп обича да "троли" хората, както се казва". Това заяви пред Евронюз бившият негов съветник по национална сигурност Джон Болтън.

"През първия му мандат бях веднъж в кабинета му. Той диктуваше туит и каза на човека, който го пишеше: "Направи всички букви в последното изречение главни.", а това е много разсейващо за хората. След това се обърна към мен и попита: "Знаеш ли защо току-що казах това?" Аз отговорих: "Не, защо?", а той каза: "Защото това ги побърква." Затова той говори за купуването на Гренландия? Защото това ги побърква", обясни Болтън.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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