Бивш съветник на Тръмп: Той обича да "троли" хората, това ги побърква (ВИДЕО)

"Тръмп обича да "троли" хората, както се казва". Това заяви пред Евронюз бившият негов съветник по национална сигурност Джон Болтън.
John Bolton on Trump:— Clash Report (@clashreport) July 9, 2026
Trump is trolling people. In the first term, I was in his office once. He was dictating a tweet, and he told the person typing the tweet, "Capitalize all the letters in that last sentence."
Then he turned to me and said, "Do you know why I just said that?"… pic.twitter.com/VroZxYfdjj
"През първия му мандат бях веднъж в кабинета му. Той диктуваше туит и каза на човека, който го пишеше: "Направи всички букви в последното изречение главни.", а това е много разсейващо за хората. След това се обърна към мен и попита: "Знаеш ли защо току-що казах това?" Аз отговорих: "Не, защо?", а той каза: "Защото това ги побърква." Затова той говори за купуването на Гренландия? Защото това ги побърква", обясни Болтън.