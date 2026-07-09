Скритият бюджет изпод крилата на полетите на Пеевски и нови лица в ГЕРБ: Анализира Геновева Петрова (ВИДЕО)

"До момента не виждам как вътрешният министър демонтира този модел особено чрез този казус, който има привкус на скандал и интрига. Друг въпрос е докъде ще се стигне като развитие - ако това доведе до институционално разрешаване и справедливост в случай на злоупотреба, то този казус си е струвал. Ако остане обаче в полето на интригата и скандала, където пребивава в момента, това би било разочароващо за хората, които имаха очаквания "Прогресивна България" да се разследва институционално Пеевски. Сега имаме само битка на интерпретации." Това обяви в ефира на Студио Actualno социологът от "Алфа рисърч" Геновева Петрова в анализ по темата с атаката на Иван Демерджиев към лидера на ДПС.

В отговор на въпрос тя потвърди, че де факто единствените документи, които са получили публичност, са тези на Атанасова, които на практика отхвърлят твърденията на Демерджиев. Подобна теза изрази и бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов.

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Иначе покрай темата управляващите успяха да скрият напрежението около внесения проектобюджет за 2026 г., който успя да събере критиките както на цялата опозиция, така и на цялата експертна общност на икономисти и финансисти. "Големият проблем на бюджета е, че не отговаря на предварителните заявки и очаквания, които правителството създаде у хората и бизнеса", обясни още Петрова.

Припомняме, че по-рано в четвъртък премиерът Румен Радев обяви, че бюджетът е "труден, но има безспорни достойнства - той е реалистичен, слага край на стъкмистиките и сглобките, ще ни позволи да стъпим на здрава основа догодина".

Прогресивна власт, но регресивно доверие?

На въпрос дали като социолог тя усеща подсъзнателно разколебаване сред електората на "Прогресивна България" и вярата му в силата на тази власт и дали виждат разграждането на модела, дали виждат справедлив бюджет и дали виждат рязко скъсване с Украйна, каквито очаквания имаше немалка част от електората, Петрова обясни:

"Правителството все още живее на кредита на доверие от изборите. Това не означава, че не започват да се появяват и критични нотки сред обществото и те идват най-вече от размитата позиция на "Прогресивна България". Тя им помогна да привлекат привърженици от двата края, но сега в ролята на управляващи вече това не им дава това доверие и стабилност - има различни очаквания. Правителството продължава да се държи по обичайния начин "няма да сме срещу този, но винаги с другия", каза тя.

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Социологът изрази очаквания, че след стотния ден критиките ще се засилят още повече. "Досега все още сме в периода на структуриране на властта", подчерта Петрова.

По отношение на критиките за комуникационен хаос в стила на управление, експертът обясни: "Надали в редиците на "Прогресивна България" се допускат солови акции - стилът на това управление е достатъчно команден. Комуникационните гафове всъщност са добре пресметнати опити за преценяване на дадени идеи", каза тя.

На въпрос как стана така, че президентът Радев твърдеше, че договорът с "Боташ" е печеливш, а премиерът Радев го замрази, социолъг каза: "Това е един много интересен въпрос, на който аз нямам отговор. За мен има много голяма неяснота, на която, ако не бъде отговорено сравнително бързо, ще се позволи развихрянето на интерпретации. Очевидно от оскъдната информация, която имаме покрай енергийните проекти, които обмисля новото управление, то "Боташ" е станал част от пакетна сделка".

Къде е опозицията?

Темата с опозицията също е доста неясна, коментира Геновева Петрова.

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"Тя не само все още е фрагментирана, но и се конфронтира помежду си. Опозицията все още гледа много по-силно към себе си, отколкото към големия си враг. В ГЕРБ текат процеси, очевидно не на повърхността - може би нови лица ще заемат позиции сред тях. Има процес на трансформация и ще видим какво лице ще придобие ГЕРБ. Сюжетът на ПП и ДБ започна непосредствено след изборите, виждаме и вътрешнопартийно се опитват да изчистят неясноти и напрежения.Там погледът е много силно обърнат към себе си. За ДПС също има тенденции на отлив и напускане, някои говорят дори за разпад на ДПС - рано е да се каже, но има негативни трендове. За “Възраждане” - те са единствените, с които нищо не се случва, но при тях се случиха много преди изборите с извличането на електората", подчерта още социологът.

Целият разговор - гледайте във видеото.