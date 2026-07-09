Русия пусна новия си "Ил 114": Забранено му е да лети в жега, студ и дъжд

Най-новият руски пътнически самолет Ил-114-300 е вече почти готов за експлоатация, съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия "Росавиация". Самолетът трябваше да замени остарелите съветски и чуждестранни аналози по регионални маршрути. Само че сертификатът, който му е издаден от "Росавиация", показва, че той има много сериозни ограничения за летене - на практика му е забранено да лети при температури по-ниски от минус 9 и по-високи от 25 градуса по Целзий. Отделно има ограничения за използването му при гръмотевични бури, обледеняване, силна слана и дори дъжд. Всъщност по-старият модел Ил-114-100, който трябваше да отиде в историята с появата на Ил-114-300, се оказва, че е бил далеч по-добър, тъй като можеше да лети от -30 до +45°C. Това днес пишат руските медии, включително "Ведомости" и "Лента.ру".

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Управляващият директор на авиостроителната корпорация "Ил" Даниил Бренерман се опита да успокои днес, заявявайки, че тестването на Ил 114-300 ще продължи и след получаване на основния сертификат и е възможно неговите характеристики да се подобрят.

Амбицията е с Ил-114-300 да бъде обновен регионалния авиационен флот на Русия, който в момента се състои основно от Ан-24, Ан-26, както и произведените на Запад самолети ATR-72 и Bombardier Dash 8. Засега обаче нещата не изглеждат обещаващи, въпреки твърденията на министъра на промишлеността и търговията Антон Алиханов, че Ил-114-300 е по-добър от западните си аналози. Моделът се разработва от около 2015 година като основна модификация на Ил, в която двигателите и витлата са заменени с произведени в Русия. Основният клиент на "Ил" е авиокомпанията Aurora в Далечния изток, която очаква реалната експлоатация на самолета да започне до 2028 г.

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