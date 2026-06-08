Живот и изкуство: 5 любими произведения на актрисата Надя Дердерян

Въпреки че изигра страховитата Величка в сериала „Мамник“, се обърнахме без ужас в сърцето към Надя Дердерян, за да ни сподели своите запомнящи се впечатления в областта на изкуството. Прочетете отговорите ѝ долу, а гледайте Надя на 16 юни в „Пукнатини“ и на 19 юни в „Обич за обич“ в Плевенския театър.

КНИГАТА, която препрочиташ отново и отново?

Последните 2-3 години – „Цар Лъв“. Почти всяка вечер, по принуда. Синът ми я знае наизуст. И произнася текста заедно с мен, докато я препрочитам. А иначе – Чеховите пиеси. По всяко време мога да ги препрочитам.

ФИЛМЪТ, който те е разплаквал почти безутешно?

Не са един и два филма. Но когато и колкото пъти да гледам „Тетрадката“, „Гладиатор“, „Козият рог“, винаги се реве.

КОНЦЕРТЪТ, на който припяваше с пълно гърло от публиката?

На концерта на Роби Уилямс в София много се раздадох! Бяхме със сестра ми и още две девойки. Всъщност тя ми подари билета за рождения ден. Беше велико преживяване. А като тийнейджър бях луда фенка на East 17. Нашите ме заведоха на концерта им в зала „Фестивална“. Никога няма да го забравя!

ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО, което е оставило най-траен отпечатък в душата ти?

Със сигурност не е едно, но сериозно ме беляза представлението, в което за пръв път работих със съпруга ми – той е театрален режисьор по професия (б.а. - Васил Василев). „Обърни се с гняв назад“ се казва пиесата. На практика, в този процес/спектакъл вече беше безвъвратно ясно, че между нас има голяма любов и че каквото и да ни коства – ще бъдем заедно!

КАРТИНАТА, пред която би искала да поседиш дълго?

Преди години бях в културен център „Помпиду“ в Париж и от книжарницата си купих пазарска чанта с „Герника“ на Пикасо – ходя си с нея за хляб и зеленчуци. И съвсем скоро ми предстои да я видя на живо в Мадрид, в музея „Кралица София“ и страшно се вълнувам. Получих пътуването като подарък за рождения ми ден от съпруга ми. Вероятно ще бъде дълго и емоционално съзерцание...