Генералът, който спаси българската армия от тихия убиец

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Д-р Стефан Бочаров е една от най-значимите личности в историята на българската военна медицина и основоположник на военната хигиена в България. Неслучайно в архивите на Българския червен кръст е записано: "Д-р Бочаров бе изпратен да организира борбата с холерата. Той обучава медицинския персонал и ръководи противоепидемичните мерки".

Кратки биографични данни

Стефан Христов Бочаров е роден на 1 април 1852 г. в село Бейковци, Еленско. Получава средното си образование в Априловското класно училище в Габрово, където учи заедно с бъдещи видни български лекари. След това постъпва в престижната Императорска медико-хирургическа академия в Санкт Петербург, където изучава медицина.

Участие във войните

По време на следването си прекъсва обучението си, за да се включи като фелдшер в Сръбско-турската война (1876), а след това и в Руско-турската освободителна война (1877–1878).

Работи в санитарните части на руската армия и като фелдшер и преводач към българското опълчение. След Освобождението завършва медицинското си образование и се завръща в България.

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Медицинска кариера

След дипломирането си Стефан Бочаров работи като военен лекар; окръжен лекар; специалист по обществено здраве и хигиена.

През 1884 г. защитава докторска дисертация в Санкт Петербург и става един от първите българи с научна степен доктор по медицина.

Най-големият принос на д-р Бочаров е създаването и развитието на военната хигиена като самостоятелна научна и практическа област в България. Той разработва правила за санитарното устройство на казармите, профилактиката на заразните болести, хигиената на храненето и водоснабдяването, опазването здравето на войниците.

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Благодарение на неговата дейност значително се подобряват санитарните условия в българската армия и се намалява разпространението на епидемии сред военнослужещите.

Кариерата му във Военното министерство е впечатляваща. Той заема длъжностите главен лекар на българската войска; началник на Военносанитарната инспекция; заместник-началник на Военносанитарната част.

През 1910 г. получава звание генерал-майор от санитарната служба, което го прави един от най-високопоставените военни медици в страната.

Д-р Бочаров е активен член и на ръководството на Българския Червен кръст, където участва в развитието на военното и гражданското здравеопазване и в организацията на медицинската помощ при войни и бедствия.

Научна дейност

Освен практикуващ лекар, д-р Бочаров е и учен. Публикува трудове по военна медицина, епидемиология, обществена хигиена.

Неговата докторска дисертация е посветена на патологичните изменения при септични инфекции, а по-късните му разработки оказват влияние върху развитието на българската военномедицинска наука.

Генерал-майор Стефан Бочаров умира в София на 14 януари 1937 г.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI