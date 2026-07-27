Спорт:

Генералът, който спаси българската армия от тихия убиец

27 юли 2026, 19:25 часа 500 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT 5
Генералът, който спаси българската армия от тихия убиец

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Д-р Стефан Бочаров е една от най-значимите личности в историята на българската военна медицина и основоположник на военната хигиена в България. Неслучайно в архивите на Българския червен кръст е записано: "Д-р Бочаров бе изпратен да организира борбата с холерата. Той обучава медицинския персонал и ръководи противоепидемичните мерки".

Кратки биографични данни 

Стефан Христов Бочаров е роден на 1 април 1852 г. в село Бейковци, Еленско. Получава средното си образование в Априловското класно училище в Габрово, където учи заедно с бъдещи видни български лекари. След това постъпва в престижната Императорска медико-хирургическа академия в Санкт Петербург, където изучава медицина.

Участие във войните

По време на следването си прекъсва обучението си, за да се включи като фелдшер в Сръбско-турската война (1876), а след това и в Руско-турската освободителна война (1877–1878). 

Работи в санитарните части на руската армия и като фелдшер и преводач към българското опълчение. След Освобождението завършва медицинското си образование и се завръща в България. 

Още: Будителят на София: Една от най-светлите ренесансови личности в българското Възраждане

Медицинска кариера

След дипломирането си Стефан Бочаров работи като военен лекар; окръжен лекар; специалист по обществено здраве и хигиена. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

През 1884 г. защитава докторска дисертация в Санкт Петербург и става един от първите българи с научна степен доктор по медицина.

Най-големият принос на д-р Бочаров е създаването и развитието на военната хигиена като самостоятелна научна и практическа област в България. Той разработва правила за санитарното устройство на казармите, профилактиката на заразните болести, хигиената на храненето и водоснабдяването, опазването здравето на войниците

Още: Бунтът на снахата на Вазов: Ексцентричната Елисавета, първа дръзнала да рисува голи тела от натура

Благодарение на неговата дейност значително се подобряват санитарните условия в българската армия и се намалява разпространението на епидемии сред военнослужещите.

Кариерата му във Военното министерство е впечатляваща. Той заема длъжностите главен лекар на българската войска; началник на Военносанитарната инспекция; заместник-началник на Военносанитарната част. 

През 1910 г. получава звание генерал-майор от санитарната служба, което го прави един от най-високопоставените военни медици в страната.

Д-р Бочаров е активен член и на ръководството на Българския Червен кръст, където участва в развитието на военното и гражданското здравеопазване и в организацията на медицинската помощ при войни и бедствия.

Научна дейност

Освен практикуващ лекар, д-р Бочаров е и учен. Публикува трудове по военна медицина, епидемиология, обществена хигиена.  

Неговата докторска дисертация е посветена на патологичните изменения при септични инфекции, а по-късните му разработки оказват влияние върху развитието на българската военномедицинска наука.

Генерал-майор Стефан Бочаров умира в София на 14 януари 1937 г.

Още: Художничката, която никога не подписа нито една картина: Гениалната и отхвърлена Славка Денева

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
българи медици лекари Невъзпятите герои авторски Стефан Бочаров
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес