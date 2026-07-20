Първата жена скулптор у нас създава най-скандалния паметник в България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Васка Емануилова е една от най-значимите личности в историята на българската скулптура. Тя е сред първите професионални жени-скулптори в България и първата, която оставя трайна и широко призната следа в развитието на българското пластично изкуство. Творчеството й обхваща повече от пет десетилетия и включва портрети, фигурални композиции, монументална пластика, рисунки и акварели.

Кратки биографични данни

Васка Емануилова е родена на 25 декември 1905 г. в село Комщица, в семейството на свещеника Емануил Игов. Родителите ѝ отдават голямо значение на образованието на децата. През 1914 г. семейството се премества в София, където тя учи във Втора софийска девическа гимназия.

Още като ученичка проявява силен интерес към рисуването и моделирането, а нейният учител по рисуване насърчава таланта ѝ. През 1922 г. постъпва в Държавната художествена академия. Първоначално изучава живопис при професор Цено Тодоров, а впоследствие се насочва към скулптурата под ръководството на професор Иван Лазаров – един от най-големите български скулптори. След дипломирането си остава да работи в академията и специализира при професор Марин Василев.

През 1939 г. специализира в Париж. Контактът с европейското модерно изкуство оказва влияние върху стила ѝ, но тя запазва характерния си реалистичен и психологически подход към човешката фигура.

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Снимка: Facebook/Тодор Георгиев

Творчество

Работи в различни области и с различни материали: портретна скулптура; фигурални композиции; монументална пластика; малка пластика; теракота; бронз; гипс; акварел. Любимият ѝ материал е теракотата, която се превръща в своеобразен неин художествен знак.

Сред най-познатите ѝ произведения са: "Майка", "Предачка", "На слънце", "Почивка", "Опват се мишци железни".

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Васка Емануилова е съосновател на Дружеството на българските скулптори (1929); сред основателите на Дружеството на новите художници (1931); по-късно е член на Дружеството на независимите художници.

Участва активно в почти всички големи художествени изложби между двете световни войни.

Снимка: Facebook/Тодор Георгиев

Съвместна работа с Мара Георгиева

Емануилова и Мара Георгиева са сред първите професионални жени-скулптори в България. Двете работят повече от 15 години в общо ателие, като създават заедно редица значими творби. Остават близки приятелки през целия си живот и никога не създават семейства, посвещавайки живота си на изкуството.

Сред най-известните обществени произведения на Васка Емануилова е участието й в създаването на централната композиция на Паметника на Съветската армия съвместно с Мара Георгиева.

След дарението на голяма част от творчеството й на Софийска градска художествена галерия е създадена специализирана Галерия "Васка Емануилова". Днес галерията съхранява десетки нейни скулптури, организира изложби, провежда образователни програми.

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Васка Емануилова умира в София на 11 юли 1985 година.

През 2025 г. се отбелязаха 120 години от нейното рождение с изложби и публикации, посветени на живота и творчеството ѝ.