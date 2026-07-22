Папата го предупреди, че го чака смърт, но той се върна в България и влезе в историята на Ватикана

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Евгений Босилков е една от най-значимите фигури в историята на Католическата църква в България. Той става жертва на комунистическите репресии и е първият български католически епископ, обявен от папата за блажен.

Кратки биографични данни

Евгений Босилков е роден на 16 ноември 1900 г. в Белене със светско име Викентий Левиджов Босилков. Още на 14-годишна възраст постъпва в монашеската конгрегация на пасионистите в село Ореш. Продължава обучението си в манастири в Нидерландия и Белгия, където приема монашеското име Евгений.

През 1926 г. е ръкоположен за свещеник, а след това продължава обучението си в Рим в Папския източен институт. През 1931 г. защитава докторска дисертация, посветена на отношенията между Българската църква и Светия престол през XIII век.

Служение в България

След завръщането си в България служи в различни католически енории, сред които тази във Бърдарски геран. На 26 юли 1947 г. е назначен за епископ на Никополската епархия.

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Конфликт с комунистическия режим

След установяването на комунистическата власт в България започва масова кампания срещу Католическата църква и гонения на свещениците.

През 1948 г. Босилков посещава Рим със съгласието на властите. Тогава папата го предупреждава, че след това посещение, ако се върне в България, рискува да бъде преследван от властите. Босилков, с пълното съзнание какво го чака, избира да се върне. Допълнително с отказа си да подкрепи идеята българските католици да се отделят от Светия престол и да създадат независима национална църква, влошава още повече отношенията си с режима.

Бюст на епископ Евгений Босилков в двора на църквата "Рождество на Блажена Дева Мария" в Белене. Снимки: Actualno/Елена Страхилова

Арест, процес и екзекуция

На 16 юли 1952 г. епископ Босилков е арестуван от Държавна сигурност. Следва показен процес между 29 септември и 3 октомври 1952 г., по време на който той е обвинен в шпионаж за Ватикана, заговор срещу държавата и други престъпления. Процесът е политически мотивиран и изцяло инсцениран, а преди самия процес епископът е подложен на побоища и изтезания.

Босилков е осъден на смърт, а с него са осъдени и католическите свещеници Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков.

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Всички те са разстреляни вечерта на 11 ноември 1952 г. в София. Епископ Босилков е погребан в общ гроб, чието местоположение и до днес не е известно.

На 15 март 1998 г. папа Йоан Павел II обявява Евгений Босилков за блажен мъченик по време на церемония в базиликата "Свети Петър" във Ватикана. Това е първата беатификация на български католически духовник. Четири години по-късно, на 26 май 2002 г., по време на посещението си в България, папа Йоан Павел II извършва отделна церемония в Пловдив, на която обявява за блажени и Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков.

Снимка: Actualno/Елена Страхилова

Реабилитация

След промените в България през 1989 г. процесът срещу епископ Босилков е признат за политически мотивиран. През 1994 г. Върховният съд на Република България отменя присъдата срещу него и останалите осъдени католически духовници, като ги реабилитира посмъртно.

Днес Евгений Босилков е почитан като символ на съпротивата срещу религиозните преследвания по време на комунистическия режим в България. Паметта му се отбелязва ежегодно от Католическата църква.

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