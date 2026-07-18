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Феноменалният български диригент, когото Караян посочи за наследник: Световен триумф и жестока цена

18 юли 2026, 19:30 часа 433 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook
Феноменалният български диригент, когото Караян посочи за наследник: Световен триумф и жестока цена

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Емил Чакъров е световноизвестен български диригент, който въпреки ранната си смърт бе добре познат и признат на световната музикална сцена. Благодарение на изключителния си талант той работи с едни от най-престижните оркестри и оперни театри в Европа и САЩ.

Кратки биографични данни 

Емил Чакъров е роден на 29 юни 1948 г. в Бургас. Баща му е рибар, а майка му - начална учителка. Още като дете проявява силен интерес към музиката и мечтае да стане диригент. Забелязали таланта му, учителите му в Бургас му предричат голямо бъдеще. Родителите му, въпреки трудностите, го изпращат да учи цигулка в Музикалната гимназия в София. Бащата продава къщата в Бургас, за да купи апартамент в София, но понеже няма необходимото в онези години софийско граажданство, го записва на името на роднина, който го присвоява. Емил заедно със сестра си остават на улицата, а бащата, както разказва по-късно сестра му, изчезва при една буря в морето според официалната версия, но в действителност се удавя от безизходица и отчаяние. Майката отглежда двете деца с много лишения. 

След завършване на Музикалната гимназия Емил продължава да учи дирижиране в Българската държавна консерватория (днес Национална музикална академия).

Творчески път

През 1971 г. Чакъров печели трета награда на престижния Международен конкурс за диригенти "Херберт фон Караян"“ в Берлин. След конкурса самият Херберт фон Караян го избира за свой асистент в Берлин и на Залцбургския фестивал. Това поставя началото на международната му кариера.

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Емил Чакъров дирижира някои от най-прочутите оркестри в света, сред които Берлинската филхармония, Лондонския симфоничен оркестър, Миланската Скала, Бостънския симфоничен оркестър, Израелската филхармония, Оркестъра на Лос Анджелис, Ленинградския симфоничен оркестър. Едва 30-годишен става един от най-скъпоплатените диригенти в Европа.

Работи и в прочути оперни театри като Метрополитън опера в Ню Йорк, Ковънт Гардън в Лондон, Ла Фениче във Венеция.

През 1986 г. създава Новогодишния музикален фестивал в София, който и днес е едно от най-значимите музикални събития в България. По негова идея е създаден и Софийският фестивален оркестър.

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Снимка: Facebook/Държавна опера Бургас

Изнурителната работа изтощава организма му и срива имунната му система. Развива бронхопневмония, която не се поддава на лечение и става хронична, впоследствие получава и мозъчен енцефалит. Умира на 4 август 1991 г. в Париж, едва 43-годишен. Според последната му воля тленните му останки са пренесени в България и е погребан на Софийските централни гробища.

Въпреки краткия си живот той оставя богато музикално наследство чрез своите концерти и записи, особено на руски опери. В негова чест в Бургас ежегодно се организират Бургаските музикални празници "Емил Чакъров", а престижна награда носи неговото име.

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българи диригент Невъзпятите герои авторски Емил Чакъров
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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