Софийски разходки: Димана Йорданова

Да зададем въпросите си от тази рубрика на поет – за нас е винаги вълнуващо! Димана Йорданова е изключително талантлива и наскоро беше издадена петата ѝ книга – „Винаги умира някой друг“. Така че ако още не сте прочели стихосбирката – наваксайте пропуска си съвсем скоро, а сега – ето нейните отговори:
Кое е мястото в София, на което се чувстваш като у дома си?
Аз дори у дома си не се чувствам като у дома си... Може би най-щастлива съм била някъде по средата на улица „Шишман“. И веднъж в „Заимов“.
На кой човек, ако зависи от теб, трябва да се издигне паметник или да се кръсти улица?
Виктор Пасков. Защото написа най-добрата книга за последните 60-70 години.
Кой е идеалният саундтрак за столицата?
Шумът от загасен двигател на кола. Иначе казано: „Тишина“ на Васко Кеца.
Сграда в града, която би искала да притежаваш?
Искам да притежавам Народното събрание. Бих го осветила с онова нещо, изобретено от Алфред Нобел. Ако оставим оправданата ми психопатия настрана, искам Къщата с ягодите на „Сан Стефано“ 6. Влюбена съм в нея.
Кой е човекът в квартала, при когото обичаш да спреш и да поговорите?
Възрастната дама в кварталния магазин. Казала ми е, че съм любимата ѝ клиентка. Харесва ми заблудата, в която и двете разцъфтяваме.
Любим софийски израз или жаргон?
„Ухото е песък“
Какво би променила в града?
Невъзможното – хората. След това ще е лесно да се промени всичко, което не работи за града.
А какво – в никакъв случай?
Всичко, което не пречи, красиво е и функционира адекватно.
Коя е любимата ти улична храна в София?
Едно време бяха дюнерите на „Шишман“. Сега съм веган и щастието е само спомен.
В кой месец от годината София ти изглежда най-красива и най себе си?
През есента. Най-дълбоката поезия се пише през красивата тъга на октомври.