Удивителната тайна на "Под игото": Кой е братът на Вазов, без когото романът нямаше да се роди?

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Борис Вазов е може би най-малко известният брат на поета и писател Иван Вазов. Незаслужено останал в сянката на своите братя, неговият принос за българския обществен и културен живот обаче е не по-малко важен. Той съчетава няколко професии – юрист, журналист, дипломат, политик и офицер. Особено ценна е ролята му за съхраняването и публикуването на литературното наследство на Иван Вазов. Борис Вазов е единственият ни депутат, който се отказва от правото си да бъде освободен от военна служба и заминава на фронта по време на Балканската война. Посвещаваме му следващите редове в опит да се опитаме да изясним слабо известните факти около живота и делото му.

Биографични данни

Борис Минчов Вазов е роден през 1873 г. в Сопот в известния възрожденски род на Вазови. Той е най-малкият син на търговеца Минчо Вазов и Съба Вазова. Семейството възпитава децата си в дух на родолюбие и дълг пред родината. Братята му се прославят и днес няма българин, който да не знае имената им: Иван Вазов е народният ни поет; Георги Вазов е генерал и военен министър; Владимир Вазов е героят от Дойранската епопея; Кирил Вазов е лекар.

Борис получава началното си образование в Сопот, а след това учи в Стара Загора и Пловдив. През 1890 г. постъпва във Военното училище в София, но впоследствие напуска военната служба. Заминава за Париж, където следва право и защитава докторска дисертация, с което става един от малкото български юристи със западноевропейско юридическо образование за времето си.

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Журналистическа и литературна дейност

След завръщането си в България Борис Вазов работи като журналист и публицист. Оказва безценна помощ на брат си Иван Вазов. Когато Иван Вазов започва да страда от сериозни проблеми със зрението и му е трудно да пише, именно Борис записва под негова диктовка голяма част от романа "Под игото". Поради това често е наричан "писарят" на романа. Освен това активно участва и в подготовката за отпечатването на произведенията на своя знаменит брат.

Сем. Вазови. Борис Вазов е прав, най-вдясно. Снимка: Wikipedia

Политическа дейност

Борис Вазов се включва активно в политическия живот на страната. Избиран е за народен представител в няколко Народни събрания и участва в обществените дебати през първите десетилетия след Освобождението. Известен е като умерен политик и добър парламентарен оратор.

Борис Вазов е сред ранените по време на атентата в църквата "Света Неделя" на 16 април 1925 г., организиран от Българската комунистическа партия.

Военна служба

Макар вече да е народен представител, по време на Балканската война (1912–1913) доброволно се явява в своя полк и участва във военните действия като командир на взвод, а впоследствие и на батарея. Според съвременниците той е единственият народен представител, който се отказва от правото си да бъде освободен от военна служба и заминава на фронта. По-късно участва и в Междусъюзническата, и Първата световна война. Награден е с орден "За храброст" и е произведен в чин капитан.

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Дипломатическа кариера

През периода 1927–1932 г. Борис Вазов е пълномощен министър (дипломатически представител) на България в Прага. Работи за развитието на отношенията между България и Чехословакия и представлява страната в сложния международен период между двете световни войни.

Семейство

Съпруга на Борис Вазов е Елисавета Консулова-Вазова – една от първите професионални български художнички, портретист, преводачка и общественичка. Тя има значителен принос за развитието на българското изобразително изкуство и културния живот през първата половина на XX век. Още: Бунтът на снахата на Вазов: Ексцентричната Елисавета, първа дръзнала да рисува голи тела от натура

Последни години

След завръщането си от Прага Борис Вазов се посвещава отново на журналистиката. Работи като един от редакторите на вестник "Мир" – едно от най-влиятелните български издания в периода между двете световни войни. Въпреки общественото си положение не натрупва богатство и до края на живота си изплаща семейната си къща.

Умира в София през 1957 г.