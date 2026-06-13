Спорт:

БСП решава дали да подкрепи Йотова за президент

13 юни 2026, 9:16 часа 571 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
БСП решава дали да подкрепи Йотова за президент

БСП ще вземе решение дали да подкрепи евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент на изборите през есента, когато се запознае с плановете ѝ. Това каза председателят на БСП Крум Зарков, цитиран от БНР. Зарков даде и положителна оценка за първите дни от работата на правитлелството на Румен Радев.

Още: Президентът: Щом България няма излишни наличности, няма как да даде въоръжение на Украйна

"Новият кабинет направи добро първо впечатление, като идентифицира най-важните за обществото въпроси – цените, съдебната реформа и бюджета", отчете Крум Зарков. Според него  обаче, голямото предизвикателство тепърва предстои.

По отношение на съдебната реформа Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.

Още: "Тирани, всуе се морите": Атанас Семов за спекулациите за президентските избори

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова БСП Президент Крум Зарков
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес