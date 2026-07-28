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Кандидат в изборите за президент: Телевизионната водеща Мира Добрева потвърди за предложение

28 юли 2026, 10:33 часа 580 прочитания 1 коментар
Снимка: Мира Добрева/Mira Dobreva/Facebook
Кандидат в изборите за президент: Телевизионната водеща Мира Добрева потвърди за предложение

Популярната телевизионна водеща Мира Добрева обяви в личната си страница в социалната мрежа Facebook, че е получила предложение да стане кандидат за вицепрезидент. Добрева обаче добави, че категорично е отказала - обаче не уточни кой точно ѝ е предложил да е кандидат, нито от коя политическа формация ще бъде излъчена/подкрепена двойката, за която е получила предложение.

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Какво написа Мира Добрева дословно:

Получих предложение да участвам на предстоящите избори като вицепрезидент в една от кандидат-президентските двойки. Отказах.

Не защото не ме вълнува съдбата на България, точно обратното - приемам я твърде сериозно. Давам си сметка какво е моето призвание и не искам да го превръщам в политическа цел. Не и когато не виждам възможност ролята ми да промени съдбата на възрастните хора в България.

През целия си професионален път съм служила на хората по друг начин - като журналист. Срещала съм се с хиляди човешки съдби, разказвала съм истории, които, надявам се, са Ви докосвали, търсила съм преди всичко смисъл и после потупване по рамото.

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Отдавна се уча да казвам “Не” и признавам, не ми се получава, но да кажа „не“ на подобно предложение, за мен беше повече от отказ. Беше най-честният отговор - към Вас и близките ми, към мен самата.

Благодаря за оказаното доверие.

Приемам го като признание.

Избирам да остана вярна на пътя, по който поех преди много години - да задавам въпроси, да надниквам в душите на хора, които често остават незабелязани, да разказвам техните истории.

Вярвам, че и така може да се служи на България.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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