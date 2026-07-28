Спорт:

Неясна картина с ярко открояващи се силуети преди президентския вот

28 юли 2026, 10:49 часа 355 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Неясна картина с ярко открояващи се силуети преди президентския вот

Национално представително изследване, проведено от социологическа агенция Глобал Метрикс и финансирано със собствени средства, очертава първоначалните нагласи на българските граждани преди президентските избори през 2026 г.Изследването е проведено между 23 юни и 11 юли 2026 г. сред национално представителна извадка от 1503 пълнолетни български граждани. Методът е стандартизирано интервю по метода „лице в лице“ с таблет – TAPI (Tablet-Assisted Personal Interviewing).

Изследването показва както наличието на ясно разпознаваеми политически ядра, така и значителен дял избиратели, чието окончателно решение ще зависи от конкретните номинации и конфигурацията на президентската надпревара. От агенцията изрично подчертават, че теренната работа по изследването е приключила много преди 24 юли – датата, на която настоящият президент Илияна Йотова официално обяви намерението си да се кандидатира на президентските избори. В този смисъл към момента на провеждане на изследването нейното име също попада в групата на потенциалните, а не на реално обявените кандидати. И още - данните не би следвало да се четат като прогноза, а като моментна снимка на обществените нагласи, а част от имената не са обявени кандидатури, тестови варианти. От Глобал Метрикс правят уговорката, че реалната кампания най-вероятно ще промени значително тази картина.

Фрагментирана картина преди старта

Още: Илияна Йотова хвърли топката в двора на Радев: Арман Бабикян в Студио Actualno (ВИДЕО)

Когато изборът е поставен през партийна принадлежност на бъдещия кандидат, най-висока начална подкрепа сред заявилите, че ще гласуват, получава кандидат на „Прогресивна България“ – около четиридесет процента от избирателите (39.7%). Следват кандидат на ПП–ДБ с 13.3% и кандидат на ГЕРБ–СДС с 11.5%.

Илияна Йотова е в най-силна стартова позиция – около половината от анкетираните заявяват, че по-скоро или със сигурност биха я подкрепили. Трябва да се отбележи, че изследването е завършено преди официалното обявяване на кандидатурата на Илияна Йотова. Следват Андрей Гюров – 23%, Даниел Вълчев – 18% и Иван Христанов – 12%. При Христанов обаче особено висок е делът на хората, които все още се колебаят или не могат да преценят – общо 43%, което е свързано и с по-ниската му разпознаваемост. Това е резерв, от който той може да черпи.

Кого подкрепят електоратите

Илияна Йотова има най-широка подкрепа извън едно-единствено партийно ядро. Готовност да я подкрепят заявяват 84% от симпатизантите на БСП–Обединена левица и 78% от подкрепящите „Прогресивна България“. Показателно е, че и сред хората, които не припознават нито една партия, 37% заявяват готовност да я подкрепят.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка БГНЕС

Още: "Политиката е мръсна игра": Ще смени ли попрището Георги Кандев?

Андрей Гюров има ясно изразено реформаторско ядро – подкрепа заявяват 74% от респондентите с възгледи, близки до тези на ПП–ДБ. Извън тази група потенциалът му чувствително намалява – до 22% сред симпатизиращите на „Прогресивна България“, 19% сред ГЕРБ–СДС и 5% сред „Възраждане“.

При Иван Христанов най-силният резултат е сред респондентите с възгледи, близки до тези на Антикорупционния блок, където готовността за подкрепа достига 47%, а сред симпатизантите на ПП-ДБ получава 27% и привлича собствена периферия от симпатизанти на различни политически сили.

Даниел Вълчев има по-разпръсната подкрепа – по-високи стойности се наблюдават сред симпатизантите на ГЕРБ–СДС (33%) и на ИТН (34%).

Данните от различните сценарии показват силна мобилизация на ПП–ДБ и „Прогресивна България“, а при евентуален втори тур именно способността за привличане на гласове отвъд партийното ядро се очертава като решаваща. Например при отсъствие на кандидат на „Прогресивна България“ 66% от неговите хипотетични избиратели посочват Илияна Йотова като втори избор.

Снимка Министерски съвет

Още: "Срещам очаквания у хората": Гюров отговори влиза ли в надпреварата за президент

Едни от интересните резултати в проучването са профилите на отделни, обсъждани в публичното пространство личности, потенциални конкуренти на Илияна Йотова.

Доверието в политическите лидери и обществените личности

Индексът на доверие очертава силно поляризирана среда и преобладаващ дефицит на доверие към политическите личности1. Единствените фигури с ясно изразен положителен баланс между доверие и недоверие са Румен Радев с индекс +35% и Илияна Йотова с +31%. Сред останалите изследвани личности най-близо до неутралната стойност са Даниел Вълчев (–6%), Иван Христанов (–9%) и Андрей Гюров (–10%), което ги поставя в сравнително по-благоприятна позиция спрямо повечето партийно разпознаваеми фигури. Значително по-негативен е балансът при утвърдени партийни лидери, като най-ниски стойности се регистрират при Бойко Борисов (–66%) и Делян Пеевски (–86%). Резултатите показват, че освен непосредствената електорална подкрепа, способността на бъдещите кандидати да ограничат общественото отхвърляне и да изградят доверие извън собствените си политически ядра ще бъде ключов фактор в президентската надпревара.

Важните теми за обществото

Още: "Госпожо президент, не се отказвайте": Илияна Йотова обяви, че ще участва в изборите наесен

Обществената чувствителност по отношение на най-важните теми пред страната е най-силно концентрирана около социално-икономическите аспекти. Почти всички респонденти определят като важни доходите, бедността и стандарта на живот (98%). На практика на същото равнище са цените и инфлацията с 97%, както и корупцията и злоупотребата с власт с 96%. Тези три теми вземат превес пред всички останали включени проблеми и очертават посоката на общественото недоволство.

Следваща група теми също има много висока значимост. Здравеопазването е посочено от 94%, а енергетиката и цените на тока/парното – от 93%. Това показва, че тревогите не се ограничават единствено до доходите и инфлацията, а включват и сфери, които пряко засягат ежедневната сигурност на домакинствата – достъп до здравна грижа и разходи за енергия.

Висока значимост получават и темите, свързани с насърчаването на българското производство, развитие на земеделието и институционална среда (върховенството на закона и съдебната реформа). Всяка от тези теми е посочена като важна от 89% от запитаните. Близо до тях стои и образованието с 85,4%. Тези резултати разширяват икономическия фокус: наред с доходите и цените респондентите поставят високо и въпроси за капацитета на страната да поддържа ключови обществени системи и базови производствени сектори.

Резултатите показват, че следващите теми също остават важни за мнозинството от хората. Демографията и обезлюдяването са посочени от 82%, сигурността и отбраната от 79%, развитието на бизнеса от 76%, а свободата на словото и независимите медии от 72%. Макар да не попадат в най-горната група, тези проблеми не са периферни: всяка от тях е разпозната като значима от преобладаващата част респонденти. Високият процент посочвания за всяка от темите е индикация, че като цяло работата и реформите в отделните теми изостават и общественото мнение ги определя като важни и приоритетни области, в които има необходимост от още много работа и намеса от страна на институциите.

Още: Поглед към президентските избори: Интригата е кой ще е на балотаж срещу Йотова

Най-ниско в подредбата, но отново с мнозинство, стоят отношенията с ЕС (65%), и войната в Украйна и отношенията с Русия (65%). Така външнополитическите теми присъстват в обществения дневен ред, но са по-слабо приоритизирани от въпросите за доходите, цените, корупцията, здравеопазването, енергетиката и производството.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Социологическо проучване Президентски избори кандидат за президент електорални нагласи
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес