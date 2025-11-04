Войната в Украйна:

"Бюджетът не е просто табличка в Excel": Политолози за бюджет 2026 и магическите 3%

Бюджетът не е просто табличка в Excel, коментира политологът проф. Росен Стоянов в сутрешния блок на БНТ във връзка с бюджета, като другият гост в студиото проф. Светослав Малинов обърна внимание на закъснението на бюджета, което според него се дължи на постигането на "магическата граница от 3%. Двамата обвързаха бюджета за следващата година и стабилността на правителството и партньорите. 

Бюджетът и стабилността на правителството

Проф. Светослав Малинов нарече бюджета на стабилността, но не на България, а на правителството и мнозинството. "Няма никакви реформи, в смисъл нито оптимизация, нито съкращения. Ако стане - влизаме в лоша спирала. Това става. Тръгнали сме по един път, който не води към нещо дългосрочно и трайно, но за тази година правителството си осигури стабилност", каза още проф. Малинов. Той заяви, че най-губещи са работодателите, защото на тях се вдигат осигуровките и данък дивидент.

Проф. Росен Стоянов си зададе въпроса дали е налична в партиите икономическа и финансова експертиза. ОЩЕ: Бюджет 2026 гаси пожара с бензин: Финансисти очакват скоро да се ударим в стената с 200

"Трябва да се гледа на бюджета през призмата на възможното. Това, което ще стабилизира властта тук и сега и онова, което е да го наречем конюнктурно, а именно целта 1 януари 2026 и влизане в еврозоната. Който и да беше на власт, трябваше да направи така щото да се опита да задоволи максимален брой интереси и максимално много желания, които се индексират и през Закона за бюджета на републиката. Една обозрима стабилност поне в средносрочен план, свързана с влизането в еврозоната, е абсолютно необходима", смята той.

По думите му обаче последните години не едно и две правителства са се пуснали по пулистките обещания и по тази възможност да харчат, защото България бавно и полека е придобивала по-добро отношение от кредиторите. 

Коалицията, "ДПС - Ново начало" и президентските избори

Светослав Малинов обясни, че Борисов и Пеевски са заедно.

"Сега нещата са изчистени, ние имаме управляваща коалиция то 4 партии. Една от тези партии, партията на Пеевски - ДПС не участва формално в правителството. Четирипартийна коалиция с изключително категорични заявки от страна на всички, че остават заедно. Тук трябва да повярваме, те имат основания следващата година да не предизвикват предсрочни избори", смята още той. 

Според него в България проруско мнозинство и антинатовско няма от поне 20 години. "Ние имаме разделена опозиция на антиевропейска и проевропейска. Това е много хубаво в една държава да има в опозицията един такъв резерв. Това е добре за президентските избори, защото ако този сектор проевропейски и пронатовски, добре помисли какви кандидатури да избере, то с лекота ще имаме президент", смята още Малинов. ОЩЕ: "Румънският сценарий не ни мърда": Владислав Панев с коментар за Бюджет 2026

Деница Китанова
