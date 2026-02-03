Пълен обрат с цената на златото

Цената на златото частично се възстанови днес след историческия срив. Според някои анализатори последните корекции на цените на благородните метали представляват по-скоро временна промяна на позиции, отколкото траен спад, предаде СNBC. Цената на златото се възстанови след понижението в понеделник и срива с почти 10 на сто в петък - най-значителният в рамките на ден от десетилетия.

Цените

Текущата цена на златото скочи с над 5 на сто днес до 4927 долара за тройунция тази сутрин българско време. Фючърсите на златото в Ню Йорк се повишиха с 3 на сто и се търгуваха на ниво от около 4791 долара за тройунция.

Цената на среброто също се възстанови леко след срива с около 30 на сто в края на миналата седмица.

Текущата цена на среброто се повиши с около 6 на сто до 86,5 долара за тройунция. Фючърсите на среброто в Ню Йорк днес нараснаха със 7 на сто до 82,67 долара за тройунция.

Възстановяването на цените дойде, докато инвеститорите анализират дали скорошният срив е сигнал за структурен поврат или преувеличена реакция на краткосрочни катализиращи фактори.

Стратезите на "Дойче банк" заявиха, че историята показва, че става дума за краткосрочни ефекти, въпреки че мащабът на разпродажбите повдигна нови въпроси относно пазара.

Макар признаците за повишена спекулативна активност да се натрупват от месеци, те сами по себе си не са достатъчни, за да обяснят мащаба на ценовото движение при благородните метали от миналата седмица, смятат експертите на германската банка.

От британската банка Barclays застъпиха подобна позиция, като заявиха, че по-широкото търсене на злато може да остане устойчиво на фона на геополитическата и политическа несигурност и въпроса за диверсификация на резервите на централните банки.

В началото на миналата седмица, преди срива в петък, текущата цена на златото за кратко премина историческия максимум от 5500 долара за тройунция, а на среброто - 120 долара за тройунция.