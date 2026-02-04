Любопитно:

Барса се справи с палача на Реал Мадрид, Арсенал направи нужното, за да прати Челси у дома

04 февруари 2026, 00:30 часа 339 прочитания 1 коментар
Арсенал е първият финалист в турнира "Карабао Къп"! "Топчиите" постигнаха минимален успех с 1:0 над Челси в реванша от полуфиналите и с общ резултат 4:2 си осигуриха възможност да спорят за трофея. Междувременно Барселона се класира за полуфиналите за Купата на краля. Каталунците надвиха палача на Реал Мадрид Албасете с 2:1 в първия четвъртфинал от надпреварата. Точни за каталунците бяха Ламин Ямал и Роналд Араухо. Хавиер Морено се разписа за втородивизионния тим.

На "Емиратс" срещата не беше от най-зрелищните. Момчетата на Микел Артета победиха с 3:2 на „Стамфорд Бридж“ пазеха преднината си. Все пак Роберт Санчес трябваше да се намесва при изстрел на Инкапие. В 27-ата минута Мало Густо спря Мартинели в сетния миг. Арисабалага не остана длъжен и изби опасен изстрел на Фернандес. Чак в седмата минута на добавеното време Кай Хаверц вкара единствения гол в мача за 1:0. Във финала „топчиите“ ще чакат победителя измежду Манчестър Сити и Нюкасъл, където „гражданите“ имат два гола аванс след първия мач.

На „Естадио Карлос Белмонте“ "лос кулес" започнаха активно, като още в 7-ата минута Рашфорд пропусна да открие. В края на полувремето Ламин Ямал реализира красив гол от воле след асистенция на Френки де Йонг. През второто полувреме каталунците продължиха да натискат. В 56-ата минута Роналд Араухо удвои с глава, засичайки центриране на Рашфордо от корнер. Вратарят на Албасете се отличи с няколко ключови спасявания срещу Олмо и Феран Торес, преди в 87-ата минута Хавиер Морено да вкара за крайното 1:2.

 

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Барселона Арсенал Челси Купа на краля Карабао Къп
