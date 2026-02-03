Лайфстайл:

Спасителна акция: Доброволци измъкнаха две кози, блокирани на скалите край Тюленово (СНИМКИ)

03 февруари 2026, 23:47 часа 328 прочитания 0 коментара
Две кози бяха спасени от скалист участък между Тюленово и Морския клуб, в района на Ефтимовия камък. Сигналът е подаден от двама туристи, които забелязват бедстващите животни и се обаждат на телефон 112. Сигналът е пренасочен към доброволческата формация ДФ „Шабла 2017“. Екип от трима доброволци пристига на място, за да оцени ситуацията, след което започва спасителна операция.

Козите са изведени от скалния участък с помощта на въжета и коордирани действия. При акцията няма пострадали хора или животни. След приключване на операцията козите са отведени на безопасно място.

Елин Димитров
