Спасителна акция: Доброволци измъкнаха две кози, блокирани на скалите край Тюленово (СНИМКИ)

Две кози бяха спасени от скалист участък между Тюленово и Морския клуб, в района на Ефтимовия камък. Сигналът е подаден от двама туристи, които забелязват бедстващите животни и се обаждат на телефон 112. Сигналът е пренасочен към доброволческата формация ДФ „Шабла 2017“. Екип от трима доброволци пристига на място, за да оцени ситуацията, след което започва спасителна операция.

Козите са изведени от скалния участък с помощта на въжета и коордирани действия. При акцията няма пострадали хора или животни. След приключване на операцията козите са отведени на безопасно място.